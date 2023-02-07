‘Ahbap’lar kolları sıvadı: Ünlüler, futbolcular, işinsanları bağış yapıyor

Güneydoğu’daki depremlerin ardından Sanatçı Haluk Levent’in muhtaç durumdakilere yardım amacıyla kurduğu Ahbap Derneği, depremzedeler için harakete geçti.

Dernek, bir yandan arama kurtarma çalışmalarına katkıda bulunmak, bir yandan da deprem bölgesindekiler için yardım toplamak ve toplanan yandımları ulaştırmak için kolları sıvadı.

Yakınları kaybolanlar!

Ulaşılamayan kişiler için.

Bu twitin altına yazsınlar.

Raporlayıp ilgili birimlere iletiyoruz.

Haydi! https://t.co/ieDVGp6Obv — Haluk Levent (@haluklevent) February 6, 2023

Bu haritayı oluşturduk.

Depremden etkilenen arkadaşlar lütfen incelesinler 🙏 https://t.co/jgikJucXVY — Haluk Levent (@haluklevent) February 6, 2023

Güney bölgesi Ahbapları!

Whatsapp gruplarına mesajlar attık ama burdan da yazayım!

İlk hedef Hatay !

Acil durum.

Maraş ve Adıyaman’a arkadaşlar ulaştı.

Ama Hatay’da enkaz altında çok insan var. Çok — Haluk Levent (@haluklevent) February 6, 2023

2 adet hijyen tır’ı deprem bölgesine varmak üzere.

Tuvalet , banyo ihtiyaçlarının yanı sıra 2 ton temiz su , jeneratörler mevcut pic.twitter.com/LnSoHWh1wX — Haluk Levent (@haluklevent) February 6, 2023

Dernek bir yandan da bağış kampanyası başlattı. İlk arayan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’du. Kampanyaya katılanlar arasında Mert Hakan Yandaş ve Merih Demiral gibi futbocular, Papara ve TikTok Türkiye gibi şirketler, Gözde Akpınar ve Nevzat Aydın gibi işinsanları, İrem Demirci ve Mustafa Ceceli gibi şarkıcılar da var.

Haluk Levent, Twitter hesabından bağışçıları ve bağış tutarlarını tek tek paylaşıyor.

Dayanışma adına ilk arayan @kivanctatlitug oldu.

200 bin ₺ bağış yaptı.

Ayrıca lojistik ihtiyaç için destek vereceğini söyledi.💚💚

Ardından @Merihdemiral aradı.

1 milyon ₺ bağış yaptı.

Ve sevgili kardeşim Murat K. kardeşim 325.646 usd bağış yaptı.



👏👏👏👏👏 — Haluk Levent (@haluklevent) February 6, 2023

Bi önceki twite devam edeyim.

Önce @MHYandas aradı.

200 bin ₺

Efsane futbolculardan Hakan Balta ve eşi @deryaabalta 300 bin ₺ bağış yaptı

Ve @mustafaceceli 200 bin ₺

Hemen sonrasında @Emreeklnc54 150 bin ₺ bağış yaptı.

Ve @Papara 2 milyon 500 bin ₺ bağış yaptı

👏👏👏👏 — Haluk Levent (@haluklevent) February 6, 2023

Ve @mirzaogluas 1 milyon ₺



Oyuncu Burak Deniz 150 bin ₺



Sevgili akrabam @edisgorgulu ise 400 bin ₺ bağış yaptı.



👏👏👏👏👏👏 — Haluk Levent (@haluklevent) February 6, 2023

Ve sevgili @yilmazburak17 300 bin ₺



Sevgili @leventagan 300 bin ₺



Sevgili @Selcoin 200 bin ₺



Ve Uğur Denizcilik 500 bin ₺ bağış yaptı



👏👏👏👏👏 — Haluk Levent (@haluklevent) February 6, 2023

Ve @TikTokTurkey 100 bin usd



Sevgili @zagortenay76 1 milyon ₺ bağış yaptı



👏👏👏👏👏👏👏 — Haluk Levent (@haluklevent) February 6, 2023

Sevgili @gozdeakpinar 1 milyon ₺



Sevgili @ifkoparan 100 bin ₺



Sevgili @celilnalcakan 100 bin ₺



Ve dil okulları @justenglish_tr 200 bin ₺ bağış yaptı



👏👏👏👏👏👏👏 — Haluk Levent (@haluklevent) February 6, 2023

Ve @KadirTastan20 kardeşim 100 bin@kurmay_kitap 200 bin ₺ bağış yaptı



👏👏👏👏👏 — Haluk Levent (@haluklevent) February 6, 2023

Sevgili @Syncaglar 50 nin Euro

Sevgili @cengizunder 50 bin Euro



Sevgili @iremderici 150 bin ₺



Sevgili @Aras_B_iynemli 200 bin ₺



ve Sevgili @saglammenekse1 200 bin ₺ bağış yaptı.



👏👏👏👏👏👏👏 — Haluk Levent (@haluklevent) February 6, 2023

Dün 04:17’de Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde, 13:24’teyse yine Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde 7,6’lık bir deprem meydana gelmişti. Depremler başta bölgedekiler olmak üzere Türkiye’nin birçok şehrini sarstı.

Yaklaşık 24 saat sonra son rakamlar şöyle: Can kaybı 2 bin 379. 14 bin 483 yaralı var. Yıkılan bina sayısı 5 bin 606.