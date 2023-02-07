‘Ahbap’lar kolları sıvadı: Ünlüler, futbolcular, işinsanları bağış yapıyor

Güneydoğu’daki depremlerin ardından Sanatçı Haluk Levent’in muhtaç durumdakilere yardım amacıyla kurduğu Ahbap Derneği, depremzedeler için harakete geçti.
Dernek, bir yandan arama kurtarma çalışmalarına katkıda bulunmak, bir yandan da deprem bölgesindekiler için yardım toplamak ve toplanan yandımları ulaştırmak için kolları sıvadı.
Dernek bir yandan da bağış kampanyası başlattı. İlk arayan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’du. Kampanyaya katılanlar arasında Mert Hakan Yandaş ve Merih Demiral gibi futbocular, Papara ve TikTok Türkiye gibi şirketler, Gözde Akpınar ve Nevzat Aydın gibi işinsanları, İrem Demirci ve Mustafa Ceceli gibi şarkıcılar da var.
Haluk Levent, Twitter hesabından bağışçıları ve bağış tutarlarını tek tek paylaşıyor.
Dün 04:17’de Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde, 13:24’teyse yine Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde 7,6’lık bir deprem meydana gelmişti. Depremler başta bölgedekiler olmak üzere Türkiye’nin birçok şehrini sarstı.
Yaklaşık 24 saat sonra son rakamlar şöyle: Can kaybı 2 bin 379. 14 bin 483 yaralı var. Yıkılan bina sayısı 5 bin 606.