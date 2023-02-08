Twitter’dan sonra TikTok da kısıtlandı

Kahramanmaraş depremi sonrasında vatandaşların haberleşme ve yardımlaşma amacıyla yoğun olarak kullandığı Twitter’a erişim sorunu yaşanıyor. Diğer yandan video paylaşma platformu TikTok da kısıtlandı.

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6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, 10 şehirde 6 bin 444 binayı yerle bir etti. İlk 24 saatte arama kurtarma çalışmaları yetersiz kalırken enkaz altında bekleyen yurttaşlar için kritik saatler dolmak üzere. Son güncellemeye göre can kaybı saat 13:51 itibariyle 8 bin 574.

Depremin ilk anından beri bilgi almak için Twitter’ı aktif olarak kullanan yurttaşlar, bölgeye yardım göndermek için burada organize olurken, enkaz altındaki kişilerin adresini paylaşarak sürece katkı sunmaya çalışıyordu. Twitter sayesinde bölgeden haber akışı sağlanıyordu. Enkaz altında kalanlar da seslerini duyuruyordu.

Bugün akşam saatlerinde birçok kullanıcı Twitter’da yavaşlık olduğunu ve uygulamaya zar zor girebildiğini söyledi. Bazı kullanıcılar da anca VPN’le Twitter’a girebildiğini dile getirdi.

NetBlocks’un Twitter paylaşımına göre Twitter Türkiye’de erişime kısıtlandı.

Twitter’la birlikte video paylaşım uygulaması TikTok’a da yasak geldi. Platformda depremin yıkıcılığına ve yetkilerin yardıma gelmemesine ilişkin birçok video paylaşılmıştı.

Prof. Akdeniz: Yetki cumhurbaşkanlığına verilmiş

Siber haklar aktivisti İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Yaman Akdeniz, iki platforma bant daraltma yaptırımı uygulandığını söyledi. Akdeniz, bu uygulamaya izin veren birden fazla kanun maddesi olduğunu belirtti: ”Mevzuatta ‘bant daraltma’ yaptırımının keyfiyete izin verecek şekilde ve sansür amaçlı kullanılmasına izin veren yasal bir düzenleme mevcut. Bu düzenlemenin tarihçesi OHAL dönemindeki KHK’lara kadar uzanıyor ve yetki cumhurbaşkanlığına verilmiş. Hatırlanacağı üzere, 5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanununda yer alan yetkinin cumhurbaşkanlığı tarafından İstiklal Caddesi’ne yapılan bombalı saldırı sonrasında kullanıldığını görmüştük. Bugünkü bant daraltma uygulaması da benzer bir uygulama. Bant daraltma tedbirinin cumhurbaşkanlığı tarafından uygulanıp, uygulanmadığına ise emin değiliz. Başka olasılıklar da yasalarımızda mevcut.”