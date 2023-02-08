Küçük Berat, 55 saat sonra enkazdan elinde tuttuğu kuşuyla çıkarıldı

Kahramanmaraş’ta 13 yaşındaki Berat Sarı, enkazın altından 55 saat sonra, elinde tuttuğu muhabbet kuşuyla yaralı olarak çıkarıldı.
Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde enkaz altında kalanları arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.
Esençan Apartmanı’na ait enkazdan ses gelmesi üzerine, ekipler binada çalışma başlattı.
Yaklaşık üç saatlik çalışmanın ardından ulaşılan Berat’ın elinde bir muhabbet kuşu tuttuğu görüldü.
Kuşunu teyzesine emanet etti
Hipotermi tehlikesine karşı özel örtülere sarılan Berat, ambulansa götürüldüğü sırada teyzesi Döndü Öztürk’ü görünce sağlık ekiplerinden durmalarını istedi ve muhabbet kuşunu, yanına çağırdığı teyzesine verdi.
Teyze Öztürk, yeğeninden aldığı kuşu önce bağrına bastı, sonra da çevreden bulduğu ekmekten yedirdi, şişe kapağından su içirdi.