‘Beni kurtarın, söz iyileşeceğim’ demişti: 22 yaşındaki depremzede hayatını kaybetti

Hatay’da 44 saat sonra annesiyle birlikte enkazın altından yaralı olarak kurtarılan 22 yaşındaki depremzede Sude Güler, hayatını kaybetti.

Fotoğraf: AA

6 Şubat 04:17’de Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde, 13:24’teyse yine Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde 7,6’lık bir deprem meydana gelmişti. Depremde 10 kentte 5 bin 177 bina yıkılmıştı.

Depremin vurduğu şehirlerden biri de Hatay…

Zonguldak’tan Hatay’a Türkiye Taşkömürü Kurumu’na (TTK) bağlı maden işçileri, Kırıkhan ilçesindeki Kurtuluş Mahallesi’nde enkaz altında kalan anne kız için arama kurtarma çalışması başlattı. Ekipler Sude Güler ve annesi Selda Güler’e ulaşmayı başardı.

Ekiplere “Beni buradan çıkartacağınıza söz verin, iyileşeceğim. Dirayetli olacağım” diyen Sude Güler, annesiyle birlikte kurtarılarak enkazdan çıkartıldı. Ancak Sude Güler hastanede hayatını kaybetti.