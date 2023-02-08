Deprem bölgesindeki şoför: Yardım getirdim, teslim edecek adam yok

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerden sonra bölgeye giden gönüllüler, toplanan yardımların henüz bölgeye ulaşmadığını söylüyor. Yardım getiren bir şoför ise teslim edecek birini bulamamış.

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6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, 10 şehirde 6 bin 444 binayı yerle bir etti. İlk 24 saatte arama kurtarma çalışmaları yetersiz kalırken enkaz altında bekleyen yurttaşlar için kritik saatler dolmak üzere. Son güncellemeye göre can kaybı saat 13:51 itibariyle 8 bin 574.

Arama-kurtarma ve yardım çalışmaları gönüllülerin desteğiyle devam etse de koordinasyon eksikliği işleri zorlaştırıyor. Reuters’a konuşan gönüllüler de buna dikkat çekti.

İstanbul’da ikamet eden, öğrencilerinin enkaz altında kalan ailelerini kurtarma çalışmalarına katılmak için AFAD gönüllüsü olarak Elbistan’a giden öğretmen Nergis, “Ailelerini kaybedenler var, öğrencilerimden biri de enkaz altında. Biz bir AFAD ekibiyle çalışıyoruz, bir de kepçe var” dedi. Gönüllü, özellikle yemek ve su ihtiyacının olduğu bu dönemde yardım kolilerinin bölgeye ulaşmadığına dikkat çekti.

Kendi imkanlarıyla yardım topladıklarını belirten Nergis şunları söyledi: “Yardım kolileri ulaşmış durumda değil, o yüzden kendi imkanlarımızla toplanan yardımlarla alışveriş yapıyoruz ve burada çalışan görevlilerle depremzedelerin ihtiyaçlarını gideriyoruz.”

Öte yandan farklı illerden yardım ulaştırmaya çalışan TIR şoförleri de yardımları karşılayan kimse bulamamaktan şikayetçi.

Adapazarı’ndan yardım malzemesi taşıyan ve adının kullanılmasını istemeyen 42 yaşındaki bir şöfor, “Gece 2’de geldim. Teslim edecek adam bulamıyoruz” diyor.

Depremin merkezi Pazarcık’ta bulunan ve adını açıklamak istemeyen diğer bir gönüllü ise teçhizat eksikliğine dikkat çekti: “Molozları kaldıracak güçte makine, operatör ve vinç yok. Bizler kolluk kuvvetleriyle çalışıyoruz.”