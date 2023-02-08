Deprem soruşturmaları: Siyaset bilimci Özgün Emre Koç serbest bırakıldı

CANAN COŞKUN

Kahramanmaraş merkezli depremlerdeki arama kurtarma çalışmalarıyla ilgili Twitter paylaşımı sebebiyle dün gözaltına alınan siyaset bilimci Özgün Emre Koç savcılık ifadesinden sonra serbest bırakıldı. Koç’a ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme‘ suçlaması yöneltilmişti.

Özgün Emre Koç, Kahramanmaraş merkezli 10 kenti etkileyen depremin ardından Twitter hesabından çalışmaların yetersiz olduğunu belirten paylaşımlar yapmıştı. Koç, dün akşam saatlerinde Twitter hesabından emniyete ifade vermeye götürüldüğünü duyurdu.

Güvenlik Şube Müdürlüğü’nde ifadesi alınan Koç’a gözaltı gerekçesi olarak enkaz altında kalan yurttaşların kurtarılmasına yönelik adımların yetersiz olduğunu söylediği tweet’i gösterilmişti.

Sadece Hatay'da yerleşik olan kışlalarda binlerce asker var. Komando tugayı var, her yere ulaşabilecek mekanize birlikler var, alay komutanlıkları var… Hiçbir şey yapmasalar moloz taşır, halka battaniye çorba dağıtır moral verirlerdi. Yaptırmadınız. Hainsiniz. — Özgün Emre Koç (@ozgunemrek) February 7, 2023

Geceyi İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde geçiren Koç, bugün öğlen saatlerinde Kartal’daki İstanbul Anadolu Başsavcılığı’na getirildi. Savcı Ahmet Aslan tarafından ifadesi alınan Koç, şunları söyledi:

“İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı’nda askerliğimin acemilik bölümünü yaptım. Bundan dolayı Hatay’daki askeri birliklere dair bilgim vardır. Bildiğim ve yeterli sayıda olduğunu düşündüğüm birliklerin, müdahalede geciktiğini düşündüğüm için millet ve devlet çıkarlarını gözeterek eleştirel bir paylaşımda bulundum. Suç işleme kastım yoktur.”

Özgün Emre Koç serbest bırakıldıktan sonra yakınlarıyla kucaklaştı

Koç’un avukatları Emre Telci ve Kadir Tanrıverdi de paylaşımın ifade özgürlüğü sınırları dahilinde olduğunu belirterek paylaşımla hiçbir sınıfın hedef alınmadığını, görevini yapmayanlara ilişkin genel bir eleştiri yöneltildiğini söyledi.

Erdoğan’dan tehdit

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk depremden saatler sonra dün kameralar karşısına geçmiş, depremden etkilenen 10 kentte olağanüstü hal ilan edildiğini açıklamıştı. Çalışmalarla ilgili bilgiler veren Erdoğan, kamuoyunun ‘tehdit’ olarak yorumladığı şu sözleri sarf etmişti:

“Devlet ve millet el ele vermiş, bu tarihi felaketin üstesinden gelmeye çalışırken yalan haberler ve çarpıtmalarla insanımızı birbirine düşürmeye niyetlenenleri yakından takip ediyoruz. Gün onlarla tartışma günü değildir. Günü geldiğinde şu anda tuttuğumuz defteri de açacağız. Savcılarımız bu tür insanlık dışı yöntemlerle sosyal kaos çıkarmaya tevessül edenleri belirleyip, gereken işlemleri süratle yapıyor.”

Gazetecilere de soruşturma

Erdoğan’ın açıklamasından sonra İstanbul Başsavcılığı gazeteciler Enver Aysever ve Merdan Yanardağ hakkında depremle ilgili yayınları ve Twitter paylaşımlarını gerekçe göstererek soruşturma başlatmış, iki gazeteciye de ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme’ suçlaması yöneltilmişti.