Erdoğan: Depremde ilk gün ‘bazı sıkıntılar’ yaşandı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yardım ve arama kurtarma çalışmalarında hala koordinasyonsuzluk gözlenen deprem bölgesi için, ”İlk gün bazı sıkıntılar yaşasak da ikinci gün duruma hakimiyet tesis edildi” dedi.

Erdoğan Kahramanmaraş’ta… Fotoğraf: AA

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta ilki 7,7, ikincisi 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti. Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan olarak belirlenen depremler Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kilis’i de sarstı.

8 Şubat saat 14:00 itibariyle ölü sayısı 8 bin 574, yaralı sayısı 49 bin 133, yıkılan bina sayısı 6 bin 44.

İlk günden itibaren bölgeden yükselen yardım çağırıları, yetersizlik ve karmaşa eleştirileri 3’üncü günde de sürüyor.

Hakimiyet tesis edilmiş

6 Şabat sabahı meydana gelen ilk depremin ardından 24 saat kameralar karşısına çıkmayan Erdoğan, üçüncü günde Kahramanmaraş’a gitti.

Ziyarete yetiştirilen çadır kentte konuşan Erdoğan, sözlerine vatandaşlardan ‘sabır’ isteyerek başladı.

Cumhurbaşkanı şöyle devem etti:

*İlk gün bazı sıkıntılar yaşandı ama ikinci gün ve bugün duruma hakimiyet tesis edildi.

*Şu anda Antalya, Alanya, Mersin gibi bölgelerde otellerle görüşmeleri yaptık. Otellerde kalma arzusunda olanlar varsa vatandaşlarımızı yerleştirmeye hazırız.

*Hedefimiz bir yıl içinde diğer felaket yaşadığımız illerde nasıl toplu konut operasyonları yaptıysak 10 ilde de bunları gerçekleştirmek. Vatandaşlarımızın sokakta kalmasına müsaade edemeyiz.

*Depremlerden etkilenen ailelere 10’ar bin lira destek vereceğiz.

*Bugün daha rahatız, yarın daha rahat olacağız.

Erdoğan, önceki uyarısı yinelemeyi de ihmal etmedi: “Özellikle AFAD’ın merkezinden yapılacak açıklamalar dışında, provokatörlere fırsat vermemelerini özellikle istiyorum. Basın mensubu arkadaşlarımın bu provokatörlere fırsat vermemelerini istiyorum.”