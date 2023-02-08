Mansur Yavaş: Hatay Havalimanı’nın açılması için çalışmalara başladık

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, belediyeye bağlı ekiplerin depremde hasar alan Hatay Havalimanı’nın uçuşlara açılması için çalışmalara başladığını duyurdu.

Gelişmeyi paylaşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ysa ”Kapanan Hatay Havalimanı’nı onarıyoruz. Gelsinler tutuklasınlar” dedi.

Fotoğraf: Mansur Yavaş/Twitter

Kahramanmaraş’taki deprem sonrası Amik Gölü kurutularak yapılan Hatay Havalimanı’nın pisti kullanılamaz hale gelmişti.

Hatay Havalimanı o dönem başbakan olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından 2007’de açılmıştı. Havalimanı, zaman zaman aşırı yağışlarla birlikte ‘kurutulan’ gölün sularının yükselmesi sonrası kullanılamaz hale geliyordu. Depremle birlikte pistin deprem bölgesi üzerine yapıldığı da ortaya çıkmış oldu.

Havalimanının onarılması içinse Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ekipleri harekete geçti.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, “Hatay Havalimanı’nın en kısa sürede yeniden uçuşlara açılması için çalışmalara başladık. Mesai arkadaşlarımız alandaki hafriyat atıklarını temizliyor” dedi.

Hatay Havalimanı'nın en kısa sürede yeniden uçuşlara açılması için çalışmalara başladık.



Mesai arkadaşlarımız alandaki hafriyat atıklarını temizliyor. pic.twitter.com/GkpgHFMgQd — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) February 8, 2023

Yavaş’ın paylaşımını alıntılayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ysa ”Kapanan Hatay Havalimanı’nı onarıyoruz. Gelsinler tutuklasınlar” dedi.