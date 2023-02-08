Adıyamanlı Fatma teyzenin yardım çığlığı: Bize bir çadır verin yeter!

RECEP KARADOĞAN

Adıyaman merkezde arama kurtarma ekipleri ve gıda gibi ihtiyaçlar istenen düzeyde olmasa da ulaştı. Ama evlerini kaybeden, hasarlı olduğu için evlerine giremeyen binlerce yurttaş var. Adıyamanlı Fatma teyzenin yardım çığlığı kentteki durumu gözler önüne serdi.

Görsel: Diken

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin üçüncü gününde enkaz altında kalanları arama-kurtarma çalışmaları birçok yere geç ulaşılsa da sürüyor. Son güncellemeye göre can kaybı 9 bin 57’ye yükseldi.

Adıyaman’da aracı olanlar içinde kalırken, olmayanlar dondurucu soğukta yaşam mücadelesi veriyor.

Depremin en çok etkilediği noktalardan biri Merkez Bahçelievler mahallesi. 905’inci sokaktaki bir enkazdan yakınlarının kurtarılmasını bekleyen 78 yaşındaki Fatma teyze ağlayarak günlerdir aç ve susuz olduklarını anlattı.

Fatma teyze açlık ve susuzluğa bir süre dayanabileceklerini ama dondurucu soğukta çok zorluk çektiklerini belirterek, “Bize sadece bir çadır verin yeter” dedi.

Fatma teyzenin Kürtçe konuşmasının tamamı şöyle:

“Niye geç geliyorsunuz? Dört gündür açız, susuzuz. Tamam açlıktan susuzluktan ölmeyiz ama bize bir çadır verin. 14 çocuğumuz var, 14 küçücük çocuk. Eşim içeride. ‘Evden çıkmam’ diyor. Bu çocuklarla bir oraya bir buraya gidiyorum. Hayrınız olsun. Evlerin hepsi yıkılmış. Sizin, elinizin yüzünüzün ve ölmüşlerinizin hayrı olsun.

Allahım! Çok ölümüz var. Bir evde 11 kişi ölmüş. Bir evde dört kişi ölmüs, bir evde beş kişi ölmüş, bir evde üç kişi ölmüş… Yardım edecek olanlardan Allah razı olsun. Bilirsin, ölümün önü kapatılamaz. Bize bir çadır verin yeter.”

15 kişi sağ kurtarılmayı bekliyor

Bu arada Fatma teyzenin önünde durduğu binanın enkazından bir kişinin yakınlarını aradığı ve 15 kişinin sağ olarak kurtarılmayı beklediği öğrenildi. Fatma teyzenin konuşması, sesizlik sağlanması için yapılan çağrı sonrası kesildi.