Devlet yıkmayınca deprem yıktı: İskenderun’daki eski devlet hastanesi 11 yıldır ‘dayanaksız’mış

AYŞEGÜL KASAP

Hatay’ın İskenderun ilçesinde deprem sonucu yıkılan binalardan eski devlet hastanesi için 2012’de ‘depreme dayanaksız’ diye rapor tutulmuş. İşin tuhafı, söz konusu raporla ilgili sonuç hastanenin resmi sitesinde de yer alıyor.

Hastane enkazının başında yakınlarını bekleyen vatandaşlar ‘önlem alınmadığı’ için isyanda: “Burası için yıkım kararı vardı. Neyi beklediler?”

Yakını enkaz altında bulunan bir vatandaş şunları söyledi: “Arama kurtarma iyi değil. AFAD ekipleri yardımcı olmuyor. Saat akşam 4’te geldiler, canlı yok deyip çıktılar gittiler. Halk sesleri duyuyor, yaşayan var içerde.“

Depremde bina yirle bir oldu. Fotoğraf: AA

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta ilki 7,7, ikincisi 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti. Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan olarak belirlenen depremler Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kilis’i de sarstı.

Depremden en çok etkilenen ilçelerden biri İskenderun. Kentte eski devlet hastanesinin A bloku yıkıldı. O blok yoğun bakım ünitesi olarak geçiyordu.

Enkazda yaralılarla birlikte sağlık çalışanları da var.

Yıkılan blok için 2012’de deprem raporu hazırlanmış ve ‘deprem dayanıklılık raporu olumsuz’ denmiş. Söz konusu bilgi hastanenin resmi internet sayfasında da var.

Sunum dosyasında talepler bölümünde yer alan rapor sonucu için “Deprem Dayanıklılık Testi raporu olumsuz gelmiştir” notu düşülmüş.

Görsel: İskenderun Devlet Hastanesi

Söz konusu dosyanın son güncelleme tarihiyse 7 Nisan 2022.

Vatandaşlar bu gerçeğin bilinmesine rağmen önlem alınmamasına öfkeli: “2012’de yıkım raporu vardı içerde. Yakınım enkazda. Neyi beklediler bu hastaneyi taşımak için?”

Mimarlar Odası İskenderun Başkanı Koray Tanın da yıkım kararı bulunduğunu söyledi.

‘Canlı yok deyip gittiler’

Hastane önünde bekleyen bir vatandaş şunları söyledi: “Eşim hemşire. O kadar kötü beton kullanılmış ki. Bugüne kadar nasıl tahliye etmemişler orayı hayret ediyorum. Arama kurtarma iyi değil. AFAD ekipleri yardımcı olmuyor. Saat akşam 4’te geldiler, canlı yok deyip çıktılar gittiler. Halk sesleri duyuyor, yaşayan var içerde. Ben inanıyorum benin yakınım da yaşıyor içerde. Vinç istedik. 2 gündür gelecek. İstanbul’dan gelecek diyorlar. Adana’da vinç mi yok, Antep’te vinç mi yok? Maraş’ta vinç mi yok? Devlet hastanesi bu, özel bir apartman değil. Devlet hastanesindeki hemşireleri doktorları kurtarsınlar ki onlar da başkasına umut olsun.”

‘AFAD’a ihtiyacımız var’

Bir başka vatandaş da acil yardım istedi: “Annem hemşire. Enkazın altında şu an. Yardım istiyorum AFAD yok. Geldiler ama ses duyulduğu halde bırakıldı burada destek. AFAD’a ihtiyacımız var. Kamyona, kepçeye ihtiyacımız var.”

‘Ölülerimiz ortada’

CHP’li ilçe başkanı Yusuf Mansuroğlu yeni hastanede de sorunlar olduğunu söyledi: “Hastalar yeni devlet hastanesine taşındı ama orada da durum çok kötü. Çok kalabalık. Yetersizlik var. Ölülerimiz ortada, gömemiyoruz. Mezar açamıyorlar. Çok sıkıntı var. Üç gündür elektiriğimiz suyumuz internetimiz yok. Şebeke yok.”