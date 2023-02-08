Hükümet yetkilisi: Daha hazırlıklı olunmalıydı

Reuters ajansına konuşan bir hükümet yetkilisi, “Depremlere daha hazırlıklı olunmalıydı” dedi.

Adana. (Fotoğraf: AA)

6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, 10 şehirde 5 bin 177 binayı yerle bir etti. İlk 24 saatte arama kurtarma çalışmaları yetersiz kalırken enkaz altında bekleyen yurttaşlar için kritik saatler dolmak üzere. Son güncellemeye göre can kaybı saat 13:51 itibariyle 8 bin 574.

Arama-kurtarma ve yardım çalışmalarının yavaş ilerlemesi ve ülkenin depreme hazırlıklı olmadığının ortaya çıkması tepkilere neden oluyor.

Reuters’a konuşan bir hükümet yetkiliyse, tepkilerle ilgili “Görünen o ki evet, daha hazırlıklı olunmalıydı” dedi. Yetkili, hızlı hareket edilmeye çalışıldığını, AFAD ve Kızılay‘ın görevlendirildiğini belirterek, “Ama kötü hava koşulları, bölgedeki yolların kırılması, havalimanlarının deprem nedeniyle kullanışsız hale gelmesi ayrı sıkıntı oldu. Elektrik açılamadı, güvenlik nedeniyle” dedi.

Yetkili, ayrıca şunları dedi: “1999 depreminde asker daha hızlı sahaya indi, çok daha etkili davrandı. Çadır kurulması, yardım götürülmesi daha hızlı olabilirdi ama gerçekten büyük bir felaket yaşanıyor. Dış yardımları hükümet kabul etti, onlar da destek veriyor.”