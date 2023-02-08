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Yaramazlara biraz batar!

Demirtaş depremde ‘iktidarla hizalanma’yı reddeden Kılıçdaroğlu’na destek çıktı

HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, depremde ‘iktidarla hizalanma‘yı reddeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekledi.

Demirtaş’ın Twitter’dan paylaştığı mesaj şöyle: “Hem güçlü bir dayanışma hem de güçlü bir siyasi duruş, bu zor dönemi el ele vererek atlatmamız için çok önemlidir, kıymetlidir.”


Kılıçdaroğlu, dün depremin en şiddetli yaşandığı Hatay’dan çektiği videoda, “Yaşananlara siyaset üstü bakmayı, iktidarla hizalanmayı reddediyorum. Bu çöküş tam da sistematik rant siyasetinin sonucudur” demiş; yardımlarda bürokratik engelleri tanımayacaklarını kaydetmişti.

Hatay Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz, kendilerine giden yardımlara el konup başka bir yere gönderildiğini söylemişti. Ağrı’da da HDP’li Patnos belediyenin deprem bölgesine ulaştırmaya çalıştığı yardım aracına kaymakamlık el koymuştu.

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