Twitter kısıtlaması | BTK’ya giden CHP’li vekiller: Cevap verecek bir yetkili yok

Twitter kısıtlamasından dolayı bilgi almak için Bilgi Teknolojileri Kurulu’na (BTK) giden CHP milletvekilleri Tuncay Özkan ve Ahmet Akın, binada bilgi verecek bir yetkili olmadığını, olanların da cevap veremediğini söyledi.

Görsel: ANKA / Twitter

Twitter’a erişimin kısıtlanmasıyla ilgili Özkan ve Akın BTK’nin önüne gitti. Twitter hesabından görüntüleri paylaşan Özkan, şunları dedi: “Genel Başkan Yardımcımız sayın Ahmet Akın’la birlikte BTK’nin önündeyiz. Defalarca aradım ama kendileri toplantıdaymış. Twitter’da, sosyal medyada daraltmayla ilgili olarak bilgi almaya geldik. Sayın Ahmet Akın’la birlikte şimdi yetkililerle görüşecek, aldığımız bilgiyi size aktaracağım.”

Özkan, başka bir paylaşımında da “Neden böyle bir daraltmaya gidildi, kim gitti” sorularının cevabını aradıklarını söyledi.

Özkan daha sonraki paylaşımında binada yetkili olmadığını, sadece idari işlerden sorumlu daire başkanı olduğunu onun da cevap veremediğini söyledi.

Twitter'ın kapatılmasıyla ilgili BTK'ya geldik. Şu anda BTK binasında hiçbir yetkili yok. Sadece idari işlerden sorumlu daire başkanı var. O da bir şey bilmiyor, bir cevap veremiyor. pic.twitter.com/hl6XlVJMQB — Tuncay ÖZKAN (@ATuncayOzkan) February 8, 2023

Ne olmuştu?

6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, 10 şehirde 6 bin 444 binayı yerle bir etti. İlk 24 saatte arama kurtarma çalışmaları yetersiz kalırken enkaz altında bekleyen yurttaşlar için kritik saatler dolmak üzere. Son güncellemeye göre can kaybı saat 18:20 itibariyle 9 bin 57.

Depremin ilk anından beri bilgi almak için Twitter’ı aktif olarak kullanan yurttaşlar, bölgeye yardım göndermek için de burada organize oluyor, enkaz altındaki kişilerin adresini paylaşarak sürece katkı sunmaya çalışıyordu. Twitter sayesinde bölgeden haber akışı sağlanıyordu. Enkaz altında kalanlar da seslerini duyuruyordu.

Bugün akşam saatlerinde birçok kullanıcı Twitter’da yavaşlık olduğunu ve uygulamaya zar zor girebildiğini söyledi. Bazı kullanıcılar da anca VPN’le Twitter’a girebildiğini dile getirdi.

NetBlocks’un Twitter paylaşımına göre Twitter Türkiye’de erişime kısıtlandı.

Netblocks daha sonra kısıtlamanın genişletildiğini duyurdu.