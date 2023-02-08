Muğla valiliği şimdi de TMMOB yardımlarına kondu

Bodrum belediyesinin yardımlarına konan Muğla valiliği, şimdi de Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin (TMMOB) yardımlarına kondu. Valilik, yardım TIR’ının üstündeki TMMOB flamasını indirerek valiliğin flamasını astı.

Temsili fotoğraf

6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, 10 şehirde binlerce binayı yerle bir etti. İlk 24 saatte arama kurtarma çalışmaları yetersiz kalırken enkaz altında bekleyen yurttaşlar için kritik saatler dolmak üzere. Son güncellemeye göre can kaybı saat 11:30 itibariyle 7 bin 108.

İktidarın koordinasyonsuzluğu tepkilere neden olurken muhalefet belediyeleri, partiler ve çeşitli kurumlar deprem bölgelerine yardım ulaştırmak için seferber oldu.

TMMOB bunlardan biri, ama ulaştırmaya çalıştığı yardımlara Muğla valiliği ‘kondu.’ Valilik, TMMOB’ye ait yardım TIR’ını durdurarak, önüne valiliğin logosunun yer aldığı pankartı astı.

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Gıda Güvenliği Komisyonu Başkanı Mete Yolaş, durumu şu sözlerle açıkladı: “TMMOB bütün bileşenleriyle 3 gündür yardım aracı hazırlıyor. Gece bir araç Hatay’a gitmek üzere Muğla’dan yola çıktı. Kent çıkışında araç durduruldu. Muğla Valiliği aracın üzerindeki TMMOB flamasını indirip yerine Muğla Valiliği flaması astırdı ve yardımı Adana’ya yönlendirdi.”

Yine gece Van'dan İskenderun'a gitmek üzere yola çıkan aracın da kentten çıkışı Van Valiliği tarafından yasaklandı. Gerekçe olarak da şu an için yardıma gerek yok denildi TMMOB'a. — Mete Yolaş (@meteyolas) February 8, 2023

Yolaş, Van’dan yola çıkan bir aracın da Van valiliği tarafından “İhtiyaç yok” denerek çıkışının yasaklandığını söyledi.

Muğla valiliği, aynı şekilde CHP’li Bodrum belediyesinin yardımlarına da konmuştu. Valilik, belediyenin yardım TIR’ını durdurarak önüne valiliğin logosunu asmıştı.