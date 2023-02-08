İsrail, deprem bölgesinde sahra hastanesi kuruyor

İsrail, deprem bölgesinde sahra (çadır) hastanesi kurmak üzere Türkiye’ye 230 kişilik yeni ekip gönderdi.

Kahramanmaraş. Fotoğraf: AA

6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, 10 şehirde 6 bin 44 binayı yerle bir etti. İlk 24 saatte arama kurtarma çalışmaları yetersiz kalırken enkaz altında bekleyen yurttaşlar için kritik saatler dolmak üzere. Son güncellemeye göre can kaybı saat 11:30 itibariyle 7 bin 108.

Arama-kurtarma çalışmaları sürerken dünyadan da Türkiye’ye ekip ve yardım gönderiliyor. Bu ülkelerden biri İsrail.

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre arama kurtarma personelinin yanı sıra doktor, hemşire ve diğer sağlık görevlilerinden oluşan 230 kişilik yeni ekip Türkiye’ye ulaştı.

İsrailli ekip, deprem bölgesinde ekipmanlarıyla bir sahra hastanesi kuracak.

AA’nın aktardığına göre İsrail’in Ankara büyükelçiliğinden diplomatik bir kaynak da Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından İsrail’den Türkiye’ye ulaşan yardım ekiplerindeki toplam personelin 450’yi geçtiğini aktardı.

Öte yandan, İsrail ordu sözcülüğü, deprem bölgesinde daha önce arama kurtarma faaliyetlerine başlayan İsrailli ekibin 4,5 saatlik çalışma sonucu 23 yaşında bir kadını enkazdan çıkardığı görüntüleri paylaştı.

Trigger Warning ⚠️

RAW FOOTAGE: Watch as IDF search and rescue experts extract this 23-year-old woman to safety after the devastating earthquake in Türkiye.



For the IDF, there is no greater mission than saving a life. pic.twitter.com/KPCTgUBMfi — Israel Defense Forces (@IDF) February 8, 2023

İsrailli ekiplerinin şu ana kadar aralarında çocukların da bulunduğu dört kişiyi enkazdan kurtardığı kaydedildi.