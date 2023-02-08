Yunan devlet televizyonundan teselli: Ben seni sevdiğimi de dünyalara bildirdim

Yunan devlet televizyonu ERT sabah yayınına Türkiye’deki depremle başladı. Yürek burkan görüntülere Karadeniz türküsü ‘Ben seni sevdiğimi de dünyalara bildirdim’ eşlik etti.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde üçünü güne girilirken Yunanistan’dan bir dayanışma mesajı daha geldi.

Bu kez destek arama kurtarma ekiplerinden ya da politikacılardan değil, yayıncılardandı.

Devlet televizyonu ERT (EPT olarak da biliniyor) sabah yayınında deprem bölgesinden enkaz görüntülerini ünlü Karadeniz türküsü ‘Ben Seni Sevdiğimi de DÜnyalara Bildirdim’ eşliğinde yayınladı.

Kazım Koyuncu’yla özdeşleşen anonim türküyü bugüne kadar Volkan Konak ve Şevval Sam da söyledi. Yayında Şevval Sam’ın seslendirdiği versiyon kullanıldı.

Yunanlı yayıncılar birkaç dakikada, ‘Elimizden hiçbir şey gelmese de yanınızdayız’ duygusunu zarafetle ifade etti.

Sözleri Maçkalı Hasan Tunç’a ait türkü şöyle.

Ben seni sevduğumi da dünyalara bildirdum

Ben seni sevduğumi da dünyalara bildirdum

Endirdun kaşlaruni, babani, babani mi eldurdum?

Endirdun kaşlaruni, endirdun kaşlaruni, babani, babani mi eldurdum?

En dereye dereye da al dereden taşlari

En dereye dereye da al dereden taşlari

Geçti bizden sevdaluk, al cebum, al cebumdan saçlari

Geçti bizden sevdaluk, geçti bizden sevdaluk, al cebum, al cebumdan saçlari

Kız evinun onine da sereceğum kilimi

Kız evinun onine da sereceğum kilimi

Oldi hayli zamanlar, görmedum, görmedum sevduğumi

Oldi hayli zamanlar, oldi hayli zamanlar, görmedum, görmedum sevduğumi

Yaz geldi bahar geldi oy açti yeşil yapraklar

Yaz geldi bahar geldi oy açti yeşil yapraklar

Ben sana doyamadum, doysun kara doysun kara topraklar

Ben sana doyamadum, ben sana doyamadum doysun kara, doysun kara, doysun kara, doysun kara topraklar