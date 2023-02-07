Miçotakis, Türkçe yazdı: Yunanlar ve Türkler hayat kurtarmak için savaşıyor

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkçe mesajında deprem bölgesine gelen Yunan ekiplerin Türk ekiplerle çalışmasına atıfla “Yunanlar ve Türkler yan yana, hayat kurtarmak için birlikte savaşıyorlar. Yaptıkları için onlara minnettarız” dedi.

Görsel: Twitter

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, 10 şehirde binlerce binayı yerle bir etti. İlk 24 saatte arama kurtarma çalışmaları yetersiz kalırken enkaz altında bekleyen yurttaşlar için kritik saatler dolmak üzere.

Yunanistan Özel Afet Müdahale Birimi’ne (EMAK) bağlı arama kurtarma uzmanı 21 itfaiyeci, iki doktor, üç acil yardım sağlık personeli, iki arama kurtarma köpeğinden oluşan ekip, Yunan Silahlı Kuvvetlerine ait C-130 tipi uçakla dün Atina yakınlarındaki Elefsina Havaalanı’ndan hareketle Türkiye’ye gelmişti.

Miçotakis, Twitter’dan Yunan ve Türk ekibin Hatay’daki ortak çalışmasının görselini paylaşarak Türkçe şunları yazdı: “İçimizi acıyla dolduran görüntüleri, bizi umutla dolduran görüntüler takip ediyor. Kurtarma ekiplerinin insanüstü çabalarına tek kelimeyle saygı duyuyoruz. Yunanlar ve Türkler yan yana, hayat kurtarmak için birlikte savaşıyorlar. Yaptıkları için onlara minnettarız.”