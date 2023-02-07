Hatay’da altı yaşındaki çocuğu enkaz altından çıkaran Yunan arama kurtarma ekibinin sevinci

Hatay’da altı yaşındaki kız çocuğunu enkaz altından çıkaran Yunan arama kurtarma ekibinin sevinç gözyaşları objejktiflere yansıdı.

6 Şubat 04:17’de Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde, 13:24’teyse yine Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde 7,6’lık bir deprem meydana geldi. Depremler başta bölgedekiler olmak üzere Türkiye’nin birçok kentinde hissedildi.

Yunanistan Devlet Ajansı ERT’in haberine göre Yunanistan Özel Afet Müdahale Birimi’nin (EMAK) Hatay’ın İskenderun ilçesindeki çalışmaları sonucunda 50 yaşında baba ve altı yaşındaki kızı enkaz altından kurtarıldı.

Kurtarılan babanın eşi ve yedi yaşındaki kızının ise enkaz altında hayatını kaybettiği bildirildi.

EMAK’a bağlı arama kurtarma uzmanı 21 itfaiyeci, iki doktor, üç acil yardım sağlık personeli, iki arama kurtarma köpeğinden oluşan ekip, Yunan Silahlı Kuvvetlerine ait C-130 tipi uçakla dün Atina yakınlarındaki Elefsina Havaalanı’ndan hareketle Türkiye’ye gelmişti.

Greek rescuers tried hard to get a young girl out of the ruble alive. They did not manage. Minutes after, they are rescuing her 6 yrs old sister. And they burst into tears. And then applauding. The mystery of life, the power of love. #Turkey, you are not alone! #TurkeyEarthquake pic.twitter.com/gS26kX6C3t — Makis Mylonas (@MylonasMakis) February 7, 2023

Polonyalı ekip de bir kişiyi kurtardı

Polonya İtfaiyesi Şefi Andrzej Bartkowiak, Twitter hesabından, Polonyalı ekiplerin Adıyaman’ın Besni ilçesinde 10 farklı alanda çalıştığını belirtti.

Çalışmaların devam ettiğini bildiren Bartkowiak, “Polonyalı ve Türk ekipler ilk kişiyi kurtardı. Bir erkeği enkaz altından çıkardık. Bu bir gurur” ifadelerini kullandı.

Polonya, Türkiye’ye depremler nedeniyle destek için dün 76 uzman itfaiyeci ve sekiz arama kurtarma köpeği gönderme kararı almıştı.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki de bugün yaptığı açıklamada Polonyalı madencilerin de Türkiye’ye gideceğini duyurmuştu.

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