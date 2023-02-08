AFAD’ın onayını bekliyorlarmış: ‘Hatay’da vinç ve kepçeler iki gündür boş boş duruyor’

Hatayspor yardımcı antrenörü Gökhan Zan, depremin yıkıma uğrattığı kentte onlarca vinç, kepçe ve kamyonun AFAD’dan talimat alamadıkları için iki gündür ‘boş boş’ beklediklerini söyledi.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde en son açıklanan resmi açıklamaya göre sekiz bin 574 kişi hayatını kaybederken, depremin üçüncü gününde enkaz altında kalanları arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

Depremin en çok yıkıma uğrattığı illerden birisi de Hatay. Bölgedekiler, üç gündür Hatay’a yeterli desteğin sağlanamadığını belirterek yetkililere çağrıda bulunuyor.

Galatasaray ve Beşiktaş’ta forma giyen eski mili futbolcu Gökhan Zan da Hatay’daki arama-kurtarma çalışmalarına ilişkin bilgilendirmede bulundu.

FOX TV canlı yayınına bağlanan Zan, enkaz altındaki çoğu eve hiç ulaşılamayan kentte, AFAD’dan talimat bekleyen kepçelerin iki gündür hiçbir iş yapmadan beklediklerini söyledi.

Cesetleri toplamaya mı bekliyorsunuz!

“Onlarca vinç, kepçe ve kamyon burada boş boş bekliyor görev almak için. AFAD yetkililerinin onayı olmadan hareket edemeyiz diyorlar. Lütfen yalvarıyorum bir an önce sesimizi duyun” diye çağrıda bulunan Zan şöyle konuştu:

“İki gündür kepçeler buradaydı zaten. Ben yetkililerle, buradaki şoförlerle çalışan arkadaşlarla konuşuyordum. Yalvardım, ‘Neden çalışmıyorsunuz’ diye. Dedikleri şey, ‘Sadece bizi AFAD yönlendirebilir, onların dışında hareket edemeyiz.’ Daha sonra bir başkasına ‘Ne zaman çalışacaksınız?’ diye sordum. ‘Kayıt yapmadan, bizi yönlendirmeden yapamayız’ diyorlar. Ya neyi bekliyoruz! Cesetleri toplamayı mı bekliyoruz!”

Zan, arama-kurtarma çalışmalarının çok yavaş olduğunu ve organizasyonu daha hızlı yapmaları gerektiğine de dikkat çekti:

“Burada boş boş duruyorlar. Gelsinler, burada çekim yapsınlar. İnsanlığa sığmıyor. Ben göçük altında olan ailelerin sesi olmaya çalışıyorum.”