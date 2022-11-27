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Yaramazlara biraz batar!

Boğaziçili akademisyenler: Görevimizi yapmamız engelleniyor

Boğaziçi Üniversitesi’ndeki tüm akademik birimlerdeki öğretim üyeleri, ortak bir açıklama ile üniversite bünyesindeki akademisyenlerin görev yapmasının Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından atanan ‘kayyım rektör’ Naci İnci yönetimi tarafından engellenmesine tepki gösterdi.

Fotoğraf: Twitter

Akademisyenler, açıklamasında “Gençlerimizin iyi eğitim haklarının göz göre göre gasp edilmesine seyirci kalmayacağımızı, tüm hukuksuzluklara itiraz edip gereken tepkiyi göstermeye kararlılıkla devam edeceğimizi ifade etmek isteriz” dedi.


‘Kampüse girmemiz dahi engelleniyor’

Ciddi bir yönetim krizi yaşandığı belirtilen açıklamada akademisyenlere soruşturma açıldığını ve kampüse girişlerinin engellendiği dile getirildi. “Yönetim, var olan mevzuatı da çarpıtarak, öğretim üyelerine soruşturmalar açmakta, bazı öğretim üyelerimizin sözleşmelerini gerçeklerden uzak haberlere dayandırarak yenilememekte, bazılarının yükseltmelerini keyfi sebeplerle bekletmekte, bazılarının ders vermesini, hatta kampüse girmesini hukuksuzca engellemektedir.”

‘Liyakatsiz atamalar devam ediyor’

Açıklamada, bu tür uygulamaların, üniversitenin 50 yılı aşkın sürdürdüğü, yılların birikimine dayalı iyi bir kamu üniversitesi olma özelliğini ve eğitim ve araştırma kalitesini ciddi şekilde tehlikeye attığını belirten öğretim üyeleri “Bu konuda yaptığımız tüm uyarılar göz ardı edilmiştir” dedi.

Açıklamada, liyakatsiz atamalara devam edildiği belirtildi: “Liyakatsiz, şeffaf olmayan atamalar devam ederken, bu süreçleri eleştiren ve dava açan bölüm başkanları, mesnetsiz gerekçelerle görevden alınmakta ve bölümler tarafından seçilen bölüm başkanlarının atamaları yapılmamaktadır.”

“Gençlere ve ailelerine karşı sorumluluğumuz”

Açıklama ayrıca şunlar dendi: “Gençlerimizin iyi eğitim haklarının göz göre göre gasp edilmesine seyirci kalmayacağımızı, tüm hukuksuzluklara itiraz edip gereken tepkiyi göstermeye kararlılıkla devam edeceğimizi ifade etmek isteriz. Bu hasarların ve kamu zararının önüne geçmek gerek öğrencilerimiz gerekse onlara iyi bir gelecek sağlamak uğruna fedakarlıkla çalışan ailelerine karşı sorumluluğumuzdur.”

Açıklama, okuldaki 29 bölüm ve üç enstitüdeki öğretim üyeleri tarafından kaleme alındı.

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