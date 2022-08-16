Akademisyen Can Candan, Boğaziçi Üniversitesi’ne alınmadı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Boğaziçi Üniversitesi’ne atadığı ‘kayyım rektör’ Naci İnci, mahkeme kararına rağmen Can Candan’ın üniversiteyle ilişiğini kesmişti. Candan, bugün de İnci’nin talimatı üzerine okula alınmadı.

Görsel: Youtube

Candan bugün Boğaziçi Üniversitesi’nde akademisyen eşi Ayfer Bartu Candan’la üniversiteye girmek istedi. Yönetmeliğe göre, akademik veya idari personel refakatinde gelenler üniversiteye alınıyor. Ama Can Candan’ın girişine izin verilmedi.

11:55 Eşim @UniBogazici sosyoloji bölümü öğretim üyesi Ayfer Bartu ile kampüse geldik. Girişim kayyım rektör talimatı ile engelleniyor. Güvenlik Görevlileri Yönergesi (2007) madde. 13: “Boğaziçi Üniversitesi akademik veya idari personeli refakatinde gelenler içeri alınır.” — Can Candan (@yunusunbabasi) August 16, 2022

Olayı Twitter hesabından duyuran Candan, tutanak tuttuklarını da açıkladı.

Ne olmuştu?

Boğaziçi Üniversitesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Film Çalışmaları Programı öğretim görevlisi ve belgesel sinemacı Candan 16 Temmuz 2021’de dönemin ‘kayyım rektör vekili’ İnci tarafından görevden alınmış, 3 Ağustos 2021’de Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne yürütmenin durdurulması ve iptali için dava açmıştı.

Davada 16 Şubat’ta oy çokluğuyla yürütmenin tedbiren durdurulmasına karar verilmiş ve Candan’ın görevine iade edilmesine hükmetmişti.

Daha sonra, Candan’ın 18 Temmuz’da duyurduğuna göre mahkeme, kararı hukuksuz bularak iptal etmişti. Ayrıca, Candan’a yoksun kaldığı özlük ve maddi haklarının faiziyle ödenmesine karar vermişti.

Candan, 8 Ağustos’ta güz 2022 döneminde vereceği derslerin seçilmiş dekanı görevden alınarak dışarıdan atanan fen edebiyat fakültesi dekanı tarafından onaylanmadığını bildirmişti.

Öğretim üyesi, 10 Ağustos’ta Twitter üzerinden ‘kayyım rektör’ oluruyla görev süresinin uzatılmamasına karar verildiğini yazmıştı. Candan’a dün ofisini boşaltması gerektiği tebliğ edilmişti.

Dün de, okul yönetimi Can Candan’a, 15 yıllık ofisini 3,5 saatte boşaltmasını tebliğ etmişti.