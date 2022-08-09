Mahkeme kararına rağmen: Can Candan’ın Boğaziçi’yle ilişiği kesildi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın atadığı ‘kayyım rektör’ Prof. Dr. Naci İnci, mahkeme kararına rağmen Boğaziçi Üniversitesi öğretim görevlisi Can Candan’ın okulla ilişiğini kesti.

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Boğaziçi Üniversitesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Film Çalışmaları Programı öğretim görevlisi ve belgesel sinemacı Candan 16 Temmuz 2021’de dönemin ‘kayyım rektör vekili’ İnci tarafından görevden alınmış, 3 Ağustos 2021’de Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne yürütmenin durdurulması ve iptali için dava açmıştı.

Eğitim – Sen’in de müdahil olduğu davada İstanbul 2’inci İdare Mahkemesi 20 Ocak 2022’de yürütmenin durdurulması isteminin reddine ikinci kez karar vermişti. Karara itiraz eden Candan’ın başvurusunu değerlendiren 7’inci İdare Dava Mahkemesi, 16 Şubat günü oy çokluğuyla yürütmenin tedbiren durdurulmasına karar vermiş ve Candan’ın görevine iade edilmesine hükmetmişti.

Akademisyenin 18 Temmuz’da duyurduğuna göre mahkeme, kararı hukuksuz bularak iptal etmişti. Ayrıca, Candan’a yoksun kaldığı özlük ve maddi haklarının faiziyle ödenmesine karar vermişti.

‘Haklarımın yasal takipçisi olmaya devam edeceğim‘

Candan, 8 Ağustos’ta güz 2022 döneminde vereceği derslerin seçilmiş dekanı görevden alınarak dışarıdan atanan fen edebiyat fakültesi dekanı tarafından onaylanmadığını bildirmişti.

Öğretim üyesi, bugün Twitter üzerinden ‘kayyım rektör’ oluruyla görev süresinin uzatılmamasına karar verildiğini yazdı.

Dersleri ‘kayyım dekan’ tarafından onaylanmayan Candan’ın paylaştığı tebligatta 12 saatlik ders yükünü tamamlayamadığı da gerekçeler arasında.

Tebligatı meslektaşlarıyla beraber aldığını söyleyen akademisyen, “Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz! Ve tabii ki haklarımın yasal takipçisi olmaya devam edeceğim” dedi.