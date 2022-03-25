Can Candan Boğaziçi’ne geri döndü; davul zurnayla karşılandı: ‘Mücadeleye devam’

Boğaziçi Üniversitesi’nde ‘kayyım rektör’ Prof.Dr.Naci İnci’nin görevine son verdiği öğretim görevlisi Can Candan geri döndü. Akademisyenler ve öğrenciler tarafından davul zurna eşliğine karşılanan Candan, “Başta barış akademisyenleri olmak üzere tüm akademisyen arkadaşlarımızın üniversitelere döneceği günleri de bekliyoruz, bunun için de mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi.

Fotoğraf: Boğaziçi Tv

Batı Dilleri ve Edebiyatları bölümünde tam zamanlı öğretim görevlisi olan ve 2007’den beri üniversitede eğitim veren Can Candan, İnci tarafından görevden alınmıştı. Bunun üzerine Candan yürütmenin durdurulması ve iptali için dava açmıştı. Davaya daha sonra Eğitim-Sen de dahil olmuştu.

İstanbul 2’inci İdare Mahkemesi 20 Ocak 2022’de talebi reddetmişti. Candan karara itiraz etmesinden sonra 7’inci İdare Dava Mahkemesi, 16 Şubat’ta yürütmenin durdurulmasına karar vermişti.

Can Candan, Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri ve öğrencileri tarafından davul zurnayla karşılandı!



📸: ⁦@ahsenmania⁩ pic.twitter.com/cWRp4a95K3 — Boğaziçi TV (@bogazicitv) March 25, 2022

Kampüste büyük bir sevinçle karşılanan Candan şunları söyledi: “Bu tabii ki çok sevinçli bir gün ama bir yandan da hüzünlü bir tarafı var. Haksız ve hukuksuz yere derslerinden uzaklaştırılan akademisyenlerin de burada olması için mücadelemize devam edeceğiz. Buradaki mücadele, üniversitelerin mücadelesi.”