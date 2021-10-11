Akademisyen Can Candan ‘rektör talimatıyla’ Boğaziçi’ne alınmadı

Boğaziçi Üniversitesi’ndeki görevi Prof. Dr. Naci İnci tarafından sonlandırılan akademisyen Can Candan, kampüse alınmadı. Candan, 14 yıldır sürdürdüğü dersi bu defa açık ders olarak vereceğini duyurmuştu.

Her gün akademisyenlerin rektörlük binası önünde düzenlediği eylemlerin fotoğraflarını yayınlaması ve öğrencilere verdiği destekle bilinen Candan’ın haziran ayında sözleşmesi uzatılmamış, sinema ve belgesel alanında verdiği dersler de son bulmuştu.

Candan geçen cuma dersine bu dönem de devam edeceğini, ilk oturumun Güney Kampüs meydanında bugün verileceğini duyurmuştu.

Bu sabah dersi vermek üzere kampüsün kapısını giden Candan, içeri alınmadığını, kapıdaki görevlilerin kendisine bunun rektör talimatı olduğunu söylediğini belirtti.

Candan tweet’inde, “Dersime geldim. Kale Kapı’dan okuluma alınmıyorum. Öğrencilerime, meslektaşlarıma, doktoruma ve bankama (Garanti Bankası) ulaşamıyorum. Boğaziçi hocası eşimi ofisine bırakamıyorum” diye yazarak, yaşadıklarını bir video kaydıyla anlattı.

Candan’ın üniversiteye alınmaması üzerine, ‘kayyım rektör’ protestolarını devam ettiren akademisyenler sırt dönme eylemlerini Kale Kapı önünde düzenledi.