Gelen gideni aratmıyor: Boğaziçi’nde Can Candan’ın görevine son verildi

Boğaziçi Üniversitesi’ne vekaleten atanan Naci İnci, sinema ve belgesel alanında dersler veren akademisyen Can Candan’ın görevine son verdi.

Fotoğraf: Youtube

Üniversiteye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kararıyla Melih Bulu’nun atanmasının ardından ‘kayyım rektör’ eleştirileri yükselmiş, özerk yönetim için yapılan eylemlerde 500’den fazla öğrenci gözaltına alınmıştı. 1 Ocak’ta göreve getirildiğinden beri öğrenci, mezun ve akademisyenlerin protesto ederek istifaya çağırdığı Bulu, dün yine Erdoğan’ın kararıyla görevden alınmış; okulun rektörlüğüne Bulu’nun yardımcısı Prof. Dr. Naci İnci vekaleten atanmıştı.

Melih Bulu görevdeyken üç akademisyenin dersine son vermişti.

Her gün akademisyenlerin rektörlük binası önünde gerçekleştirdiği eylemlerin fotoğraflarını yayınlaması, direnişe ve öğrencilere verdiği destekle bilinen Candan, Twitter hesabı üzerinden Naci İnci’nin kendisine Boğaziçi’ndeki görevine, ‘vekaleten’ son verdiğine dair bir yazı gönderdiğini kaydetti.

Boğaziçili akademisyen şunları kaydetti: “Naci İnci, bugün bana 2007’den bu yana öğretim görevlisi olarak çalıştığım Boğaziçi’ndeki görevime, ders verdiğim bölüm ve fakültenin görüşü alınmadan ‘vekaleten’ son verdiğine dair bir yazı göndermiş. Sizlerle paylaşıyor, yorumunu ve değerlendirmesini de sizlere bırakıyorum.”

Naci İnci, bugün bana 2007'den bu yana öğretim görevlisi olarak çalıştığım Boğaziçi'ndeki görevime, ders verdiğim bölüm ve fakültenin görüşü alınmadan "vekaleten" son verdiğine dair bir yazı göndermiş. Sizlerle paylaşıyor, yorumunu ve değerlendirmesini de sizlere bırakıyorum. pic.twitter.com/6cdSEeuPkF — Can Candan (@yunusunbabasi) July 16, 2021

Candan daha sonra “Tabii ki #KabulEtmiyorumVazgeçmiyorum” diye yazdı.