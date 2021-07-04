Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği: Boğaziçi işgal edildi

Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından atanmış olan ve ‘kayyım rektör’ olarak anılan Prof. Dr. Melih Bulu’nun Boğaziçi Üniversitesi’nin kapısına kilit vurmasına tepki göstererek “Boğaziçi Üniversitesi işgal edildi” dedi. ‘Öğrencilere talimatla şiddet uygulandığı’ belirtilen açıklamada Bulu’nun ‘anayasal suç işlediği’ ifade edildi.

Fotoğraf: Twitter/@cagedthelephant

Boğaziçi Üniversitesi’nde dün ve bugün için yerleşkeye girişleri kısıtlanmış ve ders veren iki akademisyen içeriye alınmamıştı. Öğrenciler de okul önünde bir araya gelerek rektörlüğün kararını protesto etmişti. Bunun üzerine polis ve güvenlik güçleri öğrencileri döverek kampüsten dışarı çıkarmıştı.

Bogaziçi'nde öğrencilere sert müdahale var!



"Öğrencilerime bakıyorum"



"Güvenlik dayak atıyor"



(Polise tepki) "Sizin göreviniz onları korumak" pic.twitter.com/dpfAjtQcRC — ayşegül kasap (@aysegul_kasap) July 3, 2021

‘Atanmış rektörü istifaya davet ediyoruz’

‘Anayasal bir suç işlendiğinin’ altı çizilen açıklamada üniversitenin ‘asıl sahipleri olan hocalar ve öğrencilerin şiddet uygulanarak kampüsten dışarı atıldığı’ belirtilerek “Atanmış rektörü ve yandaşlarını istifaya davet ediyoruz” denildi.

Derneğin açıklamasında şunlar kaydedildi:

“Boğaziçi Üniversitesi tüm bileşenleri ile altı aydır direniyor. Demokratik/özerk üniversite mücadelesine devam ediyor. Öğrenciler ve öğretim elemanları sahibi oldukları üniversiteyi terk etmiyorlar.

‘Talimatla şiddet uygulandı’

Boğaziçi Üniversitesi’ni antidemokratik biçimde ele geçirmiş olan rektör, keyfi bir biçimde üniversite kapılarını barikatla kapattılar ve üniversitenin esas sahipleri olan üniversite hocalarını/öğrencilerini kampüse aldırmadı. Polis ve özel güvenlikçilere verdiği talimat ile şiddet uygulayarak öğrencileri üniversite dışına attırdı. Böylece evrensel üniversite kriterleri ile hiç bağdaşmayan bir hak ihlaline ve hukuksuzluğa daha imza atmış oldu.

‘Rektör yasalar karşısında suç işledi’

Akademisyenlerin ve öğrencilerin üniversiteye alınmamaları eğitim/öğretim araştırma hakkının ihlalidir ve anayasal bir suçtur. Boğaziçi Üniversitesi atanmış rektörü bir kez daha yasalar karşısında suç işlemektedir. Bu baskıcı uygulamalar karşısında demokrasiden, özgürlükten, hukuktan ve adaletten yana olan herkesi, her demokratik kitle örgütünü Boğaziçi Üniversitesi direnişinden yana olmaya ve antidemokratik uygulamaya karşı çıkmaya davet ediyoruz.”