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Yaramazlara biraz batar!

Melih Bulu ‘Altı ayda biter’ demişti: ‘Boğaziçi direnişi’ altıncı ayında

Boğaziçi Üniversitesi’nde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kararıyla atanan ve ‘kayyım rektör’ olarak anılan Prof. Dr. Melih Bulu’nun “Altı ayda biteceğini öngörüyorum” dediği ‘Boğaziçi direnişi’ altıncı ayına girdi.

Fotoğraf: Can Candan

Okula, Bulu’nun rektör olarak atanmasının ardından ‘kayyım rektör’ eleştirileri yükselmiş; özerk yönetim için yapılan eylemlerde 500’ün üzerinde öğrenci gözaltına alınmıştı.


Bulu, “Asla istifayı düşünmüyorum” diyerek, ‘bu krizin altı ay içinde biteceğini öngördüğünü, öyle de olacağını’ ifade etmişti.

Direnişin 180’inci gününde Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri Kuzey Kampüs’ten Güney Kampüs’e yürüdü. Akademisyenler her iş günü olduğu gibi “Kabul etmiyoruz vazgeçmiyoruz” diyerek arkalarını 123’üncü kez rektörlük binasına döndü.

Fotoğraf: Twitter

Bulu’nun atamasının ilk gününden beri eylemlerini sürdüren öğrenciler de kampüste hocalarıyla beraber protestolarını sürdürdü.

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