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Yaramazlara biraz batar!

Boğaziçi Hukuk, ‘dış güçlerle mücadele için’ kurulmuş

Boğaziçi Üniversitesi’nde hukuk fakültesi Türkiye’ye yöneltilen suçlamalarla mücadele için kurulmuş.

Fotoğraf: Wikipedia

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ocak ayında Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Melih Bulu’yu atamış, hemen ardından bugüne kadar devam eden ‘kayyım rektör’ protestoları başlamıştı. Öte yandan, Bulu’nun yardımcılık, danışmanlık gibi pozisyonlara getirmek istediği akademisyenler görevi kabul etmemişti. Bunun üzerine bir hamle yapan Erdoğan, şubat ayında üniversiteye hukuk ve iletişim fakültelerinin kurulmasına karar vermişti. Akademisyenler, iki fakülteye ‘Truva atı’ benzetmesi yapmış, rektörü meşru kılmak için gerekli kadroların bu fakülteler üzerinden verileceği savunulmuştu.


Cumhuriyet’ten Erdem Sevgi’nin haberine göre TBMM başkanlığına sunulan bir önerge sonrası fakültelerin kurulma sürecinin detayları belli oldu.

Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) yazısına göre süreç, rektörlüğün 3 Şubat’ta YÖK’e gönderdiği üniversite bünyesinde hukuk ve iletişim fakültesi kurulmasına yönelik teklifle başladı. Tekliflerden iki gün sonra Erdoğan, fakültelerin kurulmasına izin veren kararı imzaladı.

Erdoğan’ın kararı 6 Şubat günü Resmi Gazete’de yayınlansa da Yükseköğretim Kurulu bunu 24 Şubat’taki genel kurulda görüşerek, Boğaziçi’ne iki yeni fakülte kurulmasının uygun olduğuna karar verdi. Kararın gerekçesinde YÖK Başkanvekili Prof. Dr. M.İ. Safa Kapıcıoğlu imzalı bir değerlendirme de yer aldı.

Kapıcıoğlu şunları kaydetti: “Ülkemize yöneltilen suçlamalar gibi konularda uluslararası mahkemelerde dil ve alan yetkinliği ile ülkemizin menfaatlerini savunabilecek nitelikli insan gücüne duyduğumuz ihtiyaç açıktır.” Gerekçede YÖK’ün Boğaziçi Üniversitesi’nden beklentisinin, ‘nitelikli hukukçu ve akademisyen yetiştirmesi’ olduğu belirtildi.

Dekan, ‘gasp edilen’ yönetim kurulunda

Son olarak, Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, senatonun ‘gayrimeşru yollarla’ gasp edildiğini, ‘kayyım yönetim’in mükerrer oy kullanma yoluyla Üniversite Yönetim Kurulu’nda (ÜYK) çoğunluğu ele geçirdiğini duyurdu. ‘Kayyım yönetim’in oluşturduğu yönetim kurulu listesinde Boğaziçi Hukuk’un dekanı Prof. Dr. Selami Kuran da bulunuyor.

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