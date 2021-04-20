‘Kayyım’ın oyunu: Boğaziçi rektörünün derdi senatoda çoğunluğu ele geçirmek

CANAN COŞKUN

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kararıyla Boğaziçi Üniversitesi’ne (BÜ) rektör atanan Prof. Dr. Melih Bulu, eğitim ve araştırma politikasının belirlendiği senatoda çoğunluğu ele geçirme peşinde.

Adım adım

Bulu’nun atanmasının ardından ilk olarak yine cumhurbaşkanı kararıyla Boğaziçi Üniversitesi’nde hukuk ve iletişim fakülteleri kuruluverdi. Oysa BÜ’de bir bölüm açmak için bile uzun bir karar alma süreci gerekirdi.

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‘Kayyım rektör’ün ikinci adımı kendi göreve getirdiği yardımcılarını dekan ve enstitü müdürü vekillerine atamaktı.

Bulu, Erdoğan tarafından atandıktan ancak bir ay sonra kendine yardımcı olarak Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu’nu bulmuştu. Bir hafta sonra da Fizik Bölümü öğretim üyesi Naci İnci’yi ikinci yardımcısı yapmıştı. Son yardımcısını 24 Mart’ta bulabilmişti: Makine Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Fazıl Önder Sönmez.

Bulu, Naci İnci’yi Sosyal Bilimler Enstitüsü müdür vekilliğine, Fazıl Önder Sönmez’i de Öğrenci İşleri dekanlığı, Fen Bilimleri Enstitüsü müdür vekilliği ve Burs Ofisi koordinatörlüğüne getirdi. Sönmez’in şu anda dört ‘koltuğu’ bulunuyor.

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Yeni kurulan Hukuk Fakültesi’nin başına da Selami Kuran getirildi.

Tüm bu isimler senato üyesi ve oy hakkına sahip.

Bulu bugün de son adımını atarak kendini İletişim Fakültesi’ne dekan vekili olarak atadı. Tam da yarınki kritik senato toplantısı öncesinde… Çünkü normal koşullarda rektör olarak oy kullanma hakkı yoktu ve baştan beri amaç, kurumsal kararlar almak üzere yılda iki kez toplanan senatoda çoğunluğu ele geçirmekti.

‘Rektör senatoda oy kullanamayacağı için…’

Uzun yıllar üniversitenin senatosunda görev yapan Emeritus Prof. Dr. Cevza Sevgen, senatoda oy çoğunluğunun sağlanmasının neden önemli olduğunu Diken’e şu ifadelerle anlattı: “Rektör, senatoda oy veremez, yardımcıları oy verir. Rektör ancak oylar eşit çıktığında eşitliği bozmak için oy kullanabilir. Bulu da rektör şapkasıyla oy veremeyeceği için İletişim Fakültesi dekan vekili şapkasıyla oy verecek. Hukuk Fakültesi dekan vekili Selami Kuran da aynı şekilde.

Çoğunluğu yakalayamayacaklar ancak senatonun önemi büyük. Çünkü bütün akademik kararları senato alır. Üniversitenin eğitim ve araştırma politikasını çizer. Mesela yeni bir ders açılmak istense o önce bölüm, sonra fakülte, ardından iki komisyon ve sonra da senatoya gelir ve orada incelenir. Normalde değil fakülte açmak bölüm açmak bile bir kurala bağlıdır.”

Şu anki BÜ Senatosu şu isimlerden oluşuyor:

107 gündür sırt çeviriyorlar

Fotoğraf: Can Candan (@yunusunbabasi)

Üniversitedeki akademisyenler, Bulu’nun atanmasının ve yaptığı atamaların iptal edilmesi istemiyle Danıştay’da ve Ankara 7’nci İdare Mahkemesi’nde üç dava açtı. Bulu ve ekibini kabul etmeyen ve istifa etmeleri gerektiğini belirten akademisyenler, 107 gündür Güney Meydan’daki rektörlüğe sırt çevirerek nöbet tutuyor.