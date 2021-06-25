Boğaziçili öğrencinin bursunun kesilmesine ‘yürütmeyi durdurma’ kararı

Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne cumhurbaşkanı kararıyla Prof. Dr. Melih Bulu’nun atanmasını protesto eden öğrencilerden bazılarının aldıkları burs ve kredilerin kesilmesinin gerekçesi olarak belirtilen hükmün, 2008 yılında yönetmelikten çıkarıldığı ortaya çıktı. Mahkeme, bir öğrencinin açtığı dava sonucu, bursun kesilmesi hakkında ‘yürütmeyi durdurma’ kararı verdi.

Fotoğraf: Boğaziçi Direnişi

Okula, Bulu’nun rektör olarak atanmasının ardından ‘kayyım rektör’ eleştirileri yükselmiş; özerk yönetim için yapılan eylemlerde 500’ün üzerinde öğrenci gözaltına alınmıştı.

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nden öğrencilere gönderilen kararda, ‘anarşi ve terör olaylarına karışan, öğrenim özgürlüğünü ihlal edici davranışlarda bulunan (direniş, boykot, işgal, yazı yazma, resim yapma, slogan atma vs.) öğrencilere burs ve kredi verilmeyeceği’ hükmüne yer verilmişti.

Ancak söz konusu madde, 2004’teki yönetmelikte yer almasına rağmen, 2008’de yönetmelikten çıkarıldı. Yürürlükte olan yönetmelikte, öğrencilere iletilen tebligatta yazıldığı gibi bir hüküm yer almıyor.

‘Eski bir yönetmeliğin bir parçasını kırpıp koymuşlar‘

BBC Türkçe’den Engin Karaman’ın haberine göre bursu kesilen bir Boğaziçi Üniversitesi öğrencisinin açtığı dava sonucu, Ankara 6’ncı İdare Mahkemesi ‘yürütmeyi durdurma’ kararı verdi. Diğer öğrencilerin de aynı yolu izleyerek burs ve kredi haklarını talep etmeleri bekleniyor.

Boğaziçili öğrencinin davasını takip eden avukat Abdullah Tıkıç, bursların ‘ancak öğrencilerin ya kesin hükümlü mahkum olması ya da okuldan uzaklaştırma cezası almasıyla kesilebileceğini’ belirtti.

Tıkıç, “Tebligatta, eski bir yönetmeliğin bir parçasını kırpıp koymuşlar. Zaten bursun kesilme kararının hangi yönetmeliğin hangi maddesi gereğince alındığı söylenmiyor. Çünkü ilgili yönetmeliklerde, belirtildiği gibi bir burs kesme sebebi yok” dedi.

Abdullah Tıkıç’a göre karar, ifade özgürlüğünü, öğrencilerin toplantı ve gösteri yapma özgürlüğünü ve eğitim hakkını ‘ihlal ediyor.’