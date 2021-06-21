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Yaramazlara biraz batar!

Boğaziçi’nde dersleri engellenen hocaya destek: Feyzi hoca burada

Boğaziçi Üniversitesi’nde ‘kayyım rektör’ Prof. Dr. Melih Bulu’ya karşı eylemlerin 169’uncu gününde, dersleri rektörlük tarafından engellenen öğretim görevlisi Feyzi Erçin, akademisyenlerin nöbetinde temsil edildi.

Fotoğraf: Can Candan

Erçin’in Batı dilleri bölümünde sekiz yıldır sürdürdüğü ders, ‘notlandırmada sorun görüldüğü ve eğitim ve öğretim kalitesini olumsuz yönde etkilediği’ gerekçesiyle Bulu’nun yardımcısı Prof. Dr. Naci İnci tarafından sonlandırılmıştı. Erçin, söz konusun karar için “Ne ahlakla ne de akademik prensiplerle bağdaşıyor” demişti.


Boğaziçili akademisyenler bugün “#KabulEtmiyoruzVazgeçmiyoruz” diyerek, arkalarını 114’üncü kez rektörlük binasına döndü. Nöbete Erçin’i temsilen katılan bir öğrenci, “Feyzi Hoca Burada” yazılı bir döviz taşıdı.

Fotoğraf: Can Candan

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