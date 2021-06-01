Boğaziçi’nde özel güvenlikçiler polisten rol çaldı: Ölümle tehdit, tekme tokat dayak

AYŞEGÜL KASAP

Boğaziçi Üniversitesi’nde öğrenciler rektörlüğe bağlı özel güvenlikçiler tarafından ölümle tehdit edilip dövüldü.

Kampüsteki çadırları dağıtmak için oluşturulan polis ablukası… (Fotoğraflar: Twitter/Boğaziçi Direnişi)

Akademisyen Feyzi Erçin’in ders vermesinin ‘keyfi bir karar’la engellenmesinden sonra Boğaziçi öğrencileri, “Feyzi Erçin yalnız değildir” diyerek çadır nöbeti başlattı.

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Öğrencilerin nöbete başlamasından kısa sonra polis yığınak yaparak üniversiteye ablukaya aldı, gece saatlerinde de öğrencileri zorla kampüsten çıkardı.

‘Yumruk attı, düşünce tekmelediler’

Caner Perit, üniversitenin güney kampüsünde başlatılan çadır nöbetinde bulunan öğrencilerden biriydi.

Diken’e konuşan Perit, dün gece polisin okuldaki çadırlara müdahale ettiği sırada, bir özel güvenlik görevlisinin öğrencileri tehdit etmeye başladığını anlattı: “Polisler geldiği sırada içlerinde bir güvenlik sürekli tehditkar konuşuyordu. ‘Sizin 10’unuzu birden döverim, öldürürüm’ dedi.”

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Perit şöyle devam etti: “Sonra ertesi sabah tekrar okula gittiğimde aynı kişi kapıda duruyordu. Suratımıza dik dik bakarak maganda gibi konuşmaya başladı. Elimde telefonum vardı, telefonla görüntüsünü alacağımı düşündü. Direkt telefonumu çekip yüzüme yumruk attı. Vurduktan sonra içerden güvenlik kulübesindeki görevliler de çıktı. Beni yere attılar, yerde tekmelediler bayağı… Üstüme çullandılar, yüzümü kapattım… Tekmeler koluma geldi. Sonra polis geldi ama bizi ayırıyor gibi değildi. Kolumu büktü, ekip arabasına götürdüler. Polis varken de arkamdan vurmaya devam ettiler.”

Kendi kampüslerine giremediler

Anlatımına göre, polis bıraktıktan sonra Perit kampüse girmek istedi ama güvenlik güçleri kapıyı kapatarak “Giremezsin” dedi.

Perit bunları yaşarken tek başınaydı. Daha sonra kampüsün içinde onu gören bir arkadaşı kendisine yardım etmek istedi. Ancak kampüs görevlileri üniversiteye girmek isteyen diğer öğrencileri de engellemeye başladı.

Kampüs içine girişi engellenen öğrencilerle içerdeki öğrenciler birbirine kenetlendi / Fotoğraf: Boğaziçi Direnişi

‘Okulun kapısına kilit vuruldu’

Özel güvenlik ekipleri, diğer öğrencilere de şiddet uyguladı.

O anların kaydını alan Boğaziçi Direnişi, yaşananları Twitter hesabından şu ifadelerle paylaştı: “Özel güvenlik arkadaşlarımıza yumruklarla saldırdı. Polisler tarafından gözaltına alınan arkadaşlarımız serbest bırakıldı. Okulun kapsına kilit vuruldu. Öğrenciler içeri alınmıyor.”

Özel güvenlik arkadaşlarımıza yumruklarla saldırdı. Polisler tarafından gözaltına alınan arkadaşlarımız serbet bırakıldı. Okulun kapsına kilit vuruldu. Öğrenciler içeri alınmıyor. pic.twitter.com/5BwBuSI1Cc — Boğaziçi Direnişi (@budirenisi) June 1, 2021

“Kendi kampüsümüze giremiyoruz” diyen öğrenciler daha sonra hocalarının da yardımıyla kapıyı zorlayarak açtı. Kampüse giren öğrenciler, “Kayyumlar gidecek biz kalacağız” diye slogan attı.