Boğaziçili öğrencilerden ders vermesi engellenen hocaya destek

Boğaziçi Üniversitesi’nde öğrencilere ve eylemlere en çok destek çıkan akademisyenlerden Feyzi Erçin’in ders vermesi rektörlük tarafından engellendi. Öğrenciler #FeyziHocaYalnızDeğildir etiketini açtı.

Fotoğraf: Twitter

Üniversiteye Prof. Dr. Melih Bulu’nun rektör olarak atanmasının ardından ‘kayyım rektör’ eleştirileri yükselmiş; özerk yönetim için yapılan eylemlerde 500’ün üzerinde öğrenci gözaltına alınmıştı.

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Okulda yarı zamanlı sinema ve müzik dersleri veren Erçin’in, ‘öğrencilere verdiği harf notlandırmasında sorun görüldüğü ve eğitim ve öğretim kalitesini olumsuz yönde etkilediği’ gerekçesiyle Bulu’nun yardımcısı Prof. Dr. Naci İnci tarafından dersi onaylanmadı.

Boğaziçili akademisyen, Twitter hesabı üzerinden şunları kaydetti: “Ben ne yazacağımı henüz bilemiyorum. Elbet üzgünüm, ilk duygusallığı atınca yazacağım.”

Ben ne yazacağımı henüz bilemiyorum. Çok soran oldu ve, evet bilgi doğru. Elbet üzgünüm, ilk duygusallığı atınca yazacağım. Ama öncesinde bugün için çoktan planlanmış güzel bir etkinliğimiz var. Ben de Schubert çalacağım. 🎼💜🕊️ Zamanlama anlamlı oldu. #BoğaziçiMüzikDayanıșması https://t.co/oFznbQkLRb — Feyzi (@feyzi_ercin) May 30, 2021

Bunun üzerine üniversitenin öğrenci, akademisyen ve okul kulüplerinden Erçin’e destek mesajları yağdı.

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Hiçbir zaman yanımızdan eksik olmayan Feyzi Hocamız yalnız değildir! Atanmışların hocalarımızın liyakatı hakkında konuşacak son insanlar olduğunu da hatırlatırız. #FeyziHocaYalnızDeğildir pic.twitter.com/H5s02CSINd — Boğaziçi LGBTİ+ (@bogaziciLGBTI) May 30, 2021

O bizi bir an olsun yalnız bırakmadı. Biz de onu yalnız bırakmayacağız. Sözümüz olsun @feyzi_ercin hocam.#FeyziHocaYalnızDeğildir pic.twitter.com/DYSkT6tn8c — Anıl Akyüz (@anilakyuzz) May 30, 2021

o bizi hiç yalnız bırakmadı şimdi sıra bizde #FeyziHocaYalnızDeğildir pic.twitter.com/RZH1U4MxtM — alara (@aalarasurer) May 30, 2021

#FeyziHocaYalnızDeğildir

Ayrıca dünyanın en iyi, en nazik insanıdır!



Şimdi atanmışların keyfi istedi diye yetki aşımıyla Boğaziçi’den uzaklaştırılmak isteniyor.



Suçu açık, kayyuma karşı haklı direnişlerinde insanlık dışı muameleye maruz kalan öğrencileri hiç yalnız bırakmaması! https://t.co/sE9ATfimne — Sera Kadıgil (@serakadigil) May 30, 2021