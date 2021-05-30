Boğaziçili öğrencilerden ders vermesi engellenen hocaya destek

Boğaziçi Üniversitesi’nde öğrencilere ve eylemlere en çok destek çıkan akademisyenlerden Feyzi Erçin’in ders vermesi rektörlük tarafından engellendi. Öğrenciler #FeyziHocaYalnızDeğildir etiketini açtı.
Üniversiteye Prof. Dr. Melih Bulu’nun rektör olarak atanmasının ardından ‘kayyım rektör’ eleştirileri yükselmiş; özerk yönetim için yapılan eylemlerde 500’ün üzerinde öğrenci gözaltına alınmıştı.
Okulda yarı zamanlı sinema ve müzik dersleri veren Erçin’in, ‘öğrencilere verdiği harf notlandırmasında sorun görüldüğü ve eğitim ve öğretim kalitesini olumsuz yönde etkilediği’ gerekçesiyle Bulu’nun yardımcısı Prof. Dr. Naci İnci tarafından dersi onaylanmadı.
Boğaziçili akademisyen, Twitter hesabı üzerinden şunları kaydetti: “Ben ne yazacağımı henüz bilemiyorum. Elbet üzgünüm, ilk duygusallığı atınca yazacağım.”
Bunun üzerine üniversitenin öğrenci, akademisyen ve okul kulüplerinden Erçin’e destek mesajları yağdı.