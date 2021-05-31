Diken

Yaramazlara biraz batar!

Boğaziçi’nde dersleri engellenen Feyzi hoca: Gerekçe ahlakla bağdaşmıyor

AYŞEGÜL KASAP

@aysegul_kasap

Ders vermesi engellenen Boğaziçi Üniversitesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü hocası Feyzi Erçin süreci Diken’e anlattı.

Öne sürülen gerekçenin ne ahlakla ne akademik ilkelerle bağdaştığını belirten Erçin “Öğrencilerime desteğe devam edeceğim, bıraktıramazlar” dedi.

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Boğaziçili öğrenciler ‘kayyım rektör’ün son icraatı üzerine aylardır süren eylemlerini ‘bir üst safha’ya taşıyabilir.

Feyzi Erçin öğrencileriyle… Fotoğraflar: Boğaziçililer

Prof. Dr. Melih Bulu’nun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi’ne atanmasının ardından başlayan direniş 148 gündür sürüyor.

Öğrenciler rektörlük önünde çadır kurup açık ders yapıyor ya da etkinlikler düzenliyor.

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Akademisyenler de 99 gündür saat 12’de rektörlük önünde sırt dönme eylemi yapıyor. Mezun öğrenciler, eyleme internet üzerinden katılıyor.

Direnişin 147’nci gününde Erçin’in sekiz yıldır sürdürdüğü derslerine ‘öğrencilere verdiği harf notlandırmasında sorun görüldüğü ve eğitim ve öğretim kalitesini olumsuz yönde etkilediği’ gerekçesiyle Bulu’nun yardımcısı Prof. Dr. Naci İnci tarafından son verildi.

Erçin: Ne ahlakla ne de akademik prensiple bağdaşıyor

Erçin söz konusu gerekçeyle ilgili şunları söyledi: “Ne kadar boş ve ciddiye alınmaması gereken bir gerekçe olduğu belli. Hem notları ve sınıfları bilmiyorlar hem de ifade ediş tarzları profesyonellikten uzak. Benimle ilgili uyarı ve eleştiride bulunmamış olmaları bu gerekçeyi sadece komik kılıyor. ‘Notlar yüksek oluyor’ gibi bir dersi açtırmama kararı ne ahlakla ne de akademik prensiplerle bağdaşıyor.”

‘Gelecek dönem ders açılmayacak’

Kendisine bir bildirim yapılmadığını belirten Erçin şöyle devam etti: “Bölüm ve dekanlık yeni dönem derslerini açtı ama benim derslerimi imzalamadı. Rektör yardımcısı da süreci uzattı. En sonunda ortaya çıktı ki imzalamayacakmış zaten. Seçmeli derslerin hocalarından biriyim. Yaz okulundaki dersler onaylanmadığı için gelecek dönem ve sonrasında büyük bir ihtimal ders açılmamış olacak.”

‘Öğrencilerimi ve okulu çok seviyorum, onlara desteğimi engelleyemezler’

Ercin, kararın hukuksuz olduğunun altını çizerek gerekli adımları atacağını da belirtti: “Elimizden geldiğince birbirimize destek olacağız ve umarım okulda olmaya devam edeceğim. Çünkü çok seviyorum okulu ve öğrencileri, onlar da beni seviyorlar. Burada olmamam için hiçbir nenden yok. Öğrencilerimi hiçbir zaman bırakmam, desteğe devam edeceğim. Onların yanındayım, onu bıraktırmazlar.“

Boğaziçili öğrenciler, hocaları eylemdeyken zincir oluşturuyor.

Öğrenciler eylemleri ‘bir üst safha’ya taşıyabilir

Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü lisansüstü öğrencisi Fuat Öztürk, ‘Feyzi hoca’sını şöyle anlattı: “Direnişin en başından beri öğrenci hareketiyle çok yakın, davalarda yalnız bırakmayan, üniversite içinde de bir soruşturma durumu ya da polisle münakaşa olduğunda hemen öğrencilerin yanına gelip müzakere yapan, öğrencilerin çok sevdiği bir hoca.”

‘Rektör, hocaları göndereceğini söylemişti’

Öztürk, ‘kayyım rektör’ olarak anılan Bulu’nun birkaç ay önce bire bir görüşmelerde gözdağı vermek amacıyla “Burayı provoke eden birkaç hoca var. Onları peyderpey göndereceğiz” dediğini de öne sürdü.

‘Hocalar boykota gitmeli’

Öztürk, Feyzi hocanın engellenmesinden sonra öğrencilerin yeni bir aşamaya geçme görüşünde olduğunu da aktardı: “Biz bugüne kadar boyun eğmedik, ‘vazgeçmiyoruz’ dedik fakat bu, kayyımın etki alanını artırmasına engel olmadı. Şimdi demek ki kendi eylemliklerimizi bir üst safhaya taşımalıyız. Yani üniversitenin emekçileri, hocaları topyekûn bir boykota gitmesi gerekiyor gibi bir görüş belirdi.”

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