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Yaramazlara biraz batar!

Boğaziçi’ne ‘kilit’: Öğrencilerden okul önünde eylem

Boğaziçi Üniversitesi bugün ve yarın için yerleşkeye girişleri kısıtlarken, ders veren iki akademisyen içeriye alınmadı. Öğrenciler okul önünde bir araya gelerek rektörlüğün kararını protesto etti.

Fotoğraf: Selin Söl

Geçen ocak ayında okula atanan ‘kayyım rektör’ Prof. Dr. Melih Bulu’ya tepkiler altıncı ayını doldururken, dün akşam bazı öğrenciler Güney Kampüs’te çadır kurarak eylem yapmıştı.


Fotoğraf: Twitter/@cagedthelephant

Boğaziçi Dayanışması, çadır eylemine dikkat çekerek, yönetimin 5 Temmuz’a kadar yerleşkeye giriş kısıtlaması getirdiğini duyurdu. Paylaşılan ekran görüntüsünde, bu kısıtlamanın ‘sağlık ve güvenlik riski’yle gerekçelendirildiği görüldü.

Öğrenciler, rektörlüğün kararının ardından bugün saat 19:00 sıralarında Güney Kapı’nın önünde oturma eylemi için çağrı yaptı.

Çok sayıda öğrenci çağrıya uyarak bir araya geldi. Okulun önüne çok sayıda polis ekibi de gitti. Kaldırımda bekleyen öğrenciler için polis ekiplerinin yerleştirildiği belirtildi.

‘Boğaziçi Direnişi’ isimli Twitter hesabından paylaşılan videoda, polis ile öğrenciler arasında arbede yaşandığı görüldü. Öğrenciler kapının önünden uzaklaştırıldı.

Hocalar kapıda kaldı!

Boğaziçi Üniversitesi Batı Dilleri ve Edebiyatı Bölümü’nden öğretim üyesi Can Candan, Twitter hesabından ‘#BoğaziçiKilitAltında’ diye yazarak tepkisini dile getirdi. Candan, okula alınmadığını belirterek “17 yıldır hocası olduğum Boğaziçi Üniversitesi’ne ilk defa alınmıyorum. Kapıda tutanak tuttuk” ifadesini kullandı.

Okulun sosyoloji bölümünden Doç. Dr. Ayfer Bartu Candan da 20 senedir okulda ders verdiğini ancak bugün alınmadığını kaydetti. Tepkisini “Gerçekten yazık bu kuruma” sözleriyle dile getiren doçent, Can Candan gibi tutanak tuttu.

Öte yandan Twitter’da paylaşılan bir videoda Bulu’nun yardımcısı Prof. Dr. Naci İnci’nin öğrenciler tarafından protesto edildiği görüldü.

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