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Yaramazlara biraz batar!

Bulu, Boğaziçi Üniversitesi’ni ‘ilk 100’e hazırlıyor: 25 güvenlik görevlisi alınacak

Boğaziçi Üniversitesi’nde öğrencileri dövmesiyla gündeme gelen özel güvenlik görevlileri, ‘kayyım rektör’ Melih Bulu’ya az geldi.

Resmi Gazete’de yayınlanan bir duyuruya göre Boğaziçi Üniversitesi güvenlik kadrosuna 25 kişinin daha alınması için ilan verildi. İlanda, 18 erkek, yedi kadın güvenlik ve koruma görevlisi alınacağı belirtildi.


Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Cem Say, ilanı Bulu’nun “Üniversiteyi dünyada ilk 100 içerisine sokacağım” sözlerini hatırlatarak, “İlk 100’e doğru” yorumuyla eleştirdi.

Bulu’nun 1 Ocak’ta atanmasıyla başlayan, “Altı ayda biter” denilen eylemler sürüyor. 3 Temmuz’da okula giriş çıkışların iki günlüğüne yasaklanması ve ardından güvenlik görevlilerinin öğrencilere müdahalesi tepki çekmişti.

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