‘Kayyım rektör’ Bulu görevden alındı

Boğaziçi Üniversitesi’ne Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kararıyla atanan ve ‘kayyım rektör’ olarak anılan Prof. Dr. Melih Bulu, yine Erdoğan’ın kararıyla görevden alındı.

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Üniversiteye Bulu’nun atanmasının ardından ‘kayyım rektör’ eleştirileri yükselmiş, özerk yönetim için yapılan eylemlerde 500’den fazla öğrenci gözaltına alınmıştı. 1 Ocak’ta göreve getirildiğinden beri öğrenci, mezun ve akademisyenlerin protesto ederek istifaya çağırdığı Bulu, “Asla istifayı düşünmüyorum” diyerek, ‘bu krizin altı ay içinde biteceğini öngördüğünü, öyle de olacağını’ ifade etmişti. Her gün devam eden protestolar altıncı ayını da devirirken, Bulu, Resmi Gazete’nin bugünkü mükerrer sayısında yayınlanan kararla görevden alındı.