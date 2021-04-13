Boğaziçililer 100 gündür ‘kayyım’a direniyor

Boğaziçi Üniversitesi’nde başlayan ve diğer okullardan da destek toplayan ‘kayyım rektör’ protestoları 100 günü geride bıraktı.

Fotoğraf: Twitter

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzalı kararnameyle, üniversiteye 2015 seçimleri için İstanbul’da AKP’den adaylığa soyunmuş Haliç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu rektör atanmıştı. Atama, öğrenciler, öğretim üyeleri ve mezunların tepkisini çekmiş, ‘kayyım rektör’ eleştirileri yükselmişti.

Reklam

Akademisyenlerin rektörlük binasına sırtını dönerek gerçekleştirdiği eyleme bugün öğrenciler de katıldı.

13 Nisan 2021 Boğaziçi Üniversitesi Akademisyenleri Nöbeti no.72 (Direnişin 15.haftası/100.günü) – April 13th, 2021: Bogazici University Faculty Vigil #72 (15th week/100th day of the resistance) @UniBogazici #KabulEtmiyoruzVazgeçmiyoruz @unibogazici_en #WeDoNotAcceptWeDoNotGiveUp pic.twitter.com/dwUZ57DZDB — Can Candan (@yunusunbabasi) April 13, 2021

Güney kampüste toplanan öğrenciler pankartlar açarak, “Kayyum rektör istemiyoruz” sloganını 100’üncü günde bir kez daha tekrarladı.

"Kayyum Rektör İstemiyoruz!" sloganıyla, kesintisiz direniş vurgusuyla alanlara çıkmamızdan bu yana 100 gün geçti. Bundan sonra da direnişin öğrettikleriyle alanlarda varlık bulmayı, direnişin kendisi olmayı sürdüreceğiz.

Yaşasın Boğaziçi Direnişimiz!#Boğaziçi100GündürDireniyor pic.twitter.com/b3Bu9bQVSe — Boğaziçi Dayanışması #0 (@boundayanisma) April 13, 2021