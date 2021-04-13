Boğaziçililer 100 gündür ‘kayyım’a direniyor

Boğaziçi Üniversitesi’nde başlayan ve diğer okullardan da destek toplayan ‘kayyım rektör’ protestoları 100 günü geride bıraktı.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzalı kararnameyle, üniversiteye 2015 seçimleri için İstanbul’da AKP’den adaylığa soyunmuş Haliç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu rektör atanmıştı. Atama, öğrenciler, öğretim üyeleri ve mezunların tepkisini çekmiş, ‘kayyım rektör’ eleştirileri yükselmişti.
Akademisyenlerin rektörlük binasına sırtını dönerek gerçekleştirdiği eyleme bugün öğrenciler de katıldı.
Güney kampüste toplanan öğrenciler pankartlar açarak, “Kayyum rektör istemiyoruz” sloganını 100’üncü günde bir kez daha tekrarladı.