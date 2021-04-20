Boğaziçi eylemleri: 97 kişi hakkında, üç yıla kadar hapis istendi

Prof. Dr. Melih Bulu’nun Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne atanmasının ardından başlayan protestolara ilişkin 97 kişi hakkında, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Fotoğraf: Reuters

İstanbul başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 1 Şubat’ta Boğaziçi Üniversitesi’nin kampüs önü ve çevresinde toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması yapılması için çağrılarda bulunulduğu hatırlatıldı. Bu eylemlerin ‘corona’ tedbirleri kapsamında valilikçe yasaklandığı anlatıldı.

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İddianamede,1 Şubat’ta Beşiktaş’ta Nispetiye Caddesi’nde toplanan grupların Boğaziçi Üniversitesi’ne doğru slogan atarak yürüyüşe geçtiği kaydedildi.

Polislerin gruplara müdahale ettiği ve ilk etapta 74 kişinin gözaltına alındığı belirtilen iddianamede, bu kişiler arasında bulunan 18 yaşından küçük B.P’nin Beşiktaş Çocuk Büro Amirliği’ne teslim edildiği ve soruşturmasının ayrı bir dosyada yürütüldüğü ifade edildi.

İddianamede, Cevdetpaşa Caddesi Türkan Sabancı Bebek Parkı ve civarında yürüyüşe geçerek eylemlerine devam eden 22 kişi ve Bebek sahilinde toplanan altı kişi olmak üzere toplam 28 kişi hakkında yakalama işlemi yapıldığı anlatıldı.

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Boğaziçi Üniversitesi yerleşkesi yakınlarında 1 Şubat tarihli eyemle ilgili toplamda 108 kişinin yakalandığı, yaşı 18’den küçük olan bir kişi hakkında ayrı soruşturma yürütüldüğü bilgisi verilen iddianamede, bunlardan 97’sinin ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı ve haklarında başsavcılıkça soruşturma yürütüldüğü kaydedildi.

10 kişiye ayrı iddianame

İddianamede, soruşturmada 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği ve bu kişilerin başsavcılıkta 2 Şubat’ta hazır edildikleri aktarılarak, bu kişilerle ilgili aynı suçtan hazırlanan başka bir iddianamenin İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildiği ifade edildi.

İddianamede, 97 şüphelinin ‘kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmamak suretiyle 2911 sayılı yasaya muhalefet’ suçundan altı aydan üç yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

İddianame, İstanbul 32. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.