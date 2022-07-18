Can Candan’ın ‘kayyım rektör’ İnci imzalı ‘görevine son verilme’ kararı iptal edildi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın atadığı ‘kayyım rektör’ Prof. Dr. Naci İnci’nin henüz rektör vekiliyken Boğaziçi Üniversitesi öğretim görevlisi Can Candan’ı görevden almasına yönelik karar iptal edildi. Candan’a tazminat ödenmesine hükmedildi.

Candan. (Görsel: Youtube)

Boğaziçi Üniversitesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Film Çalışmaları Programı öğretim görevlisi ve belgesel sinemacı Candan 16 Temmuz 2021’de görevden alınmış, 3 Ağustos 2021’de Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne yürütmenin durdurulması ve iptali için dava açmıştı.

Eğitim – Sen’in de müdahil olduğu davada İstanbul 2’inci İdare Mahkemesi 20 Ocak 2022’de yürütmenin durdurulması isteminin reddine ikinci kez karar vermişti. Karara itiraz eden Candan’ın başvurusunu değerlendiren 7’inci İdare Dava Mahkemesi, 16 Şubat günü oy çokluğuyla yürütmenin tedbiren durdurulmasına karar vermiş ve Candan’ın görevine iade edilmesine hükmetmişti.

Akademisyenin bugün duyurduğuna göre mahkeme, kararı hukuksuz bularak iptal etti. Mahkeme, ayrıca, Candan’a yoksun kaldığı özlük ve maddi haklarının faiziyle ödenmesine karar verdi.