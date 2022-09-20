Boğaziçi’nde yurt muamması: Yönetim kamuoyu ve öğrenciye farklı konuşuyor

MEHMET BARAN KILIÇ

Boğaziçi Üniversitesi’nde yurt krizi ve muamması devam ediyor. Okul, en az 600 hazırlık öğrencisini yurtsuz bırakmıştı. Yönetim, kamuoyu açıklamalarında ısrarla KYK’yla anlaştıklarını, okuldaki yurtların kapasitesinin artırıldığını ve hiçbir öğrencinin açıkta kalmayacağını dile getiriyor. Yönetim, öğrencilereyse, kamuoyuna kapalı bir şekilde KYK’yla görüşmelerin devam ettiğini ve henüz tam anlamıyla bir anlaşmanın olmadığını belirtirken, okulun yeni planlamasında da okulun yurduna yerleşemeyen öğrenciler olacak. Yönetim, önceki açıklamaları silerek de şüpheleri ve muammaları artırdı.

Boğaziçi Üniversitesi’nde okula bu sene başlayacak ve çoğu şehir dışından gelen hazırlık öğrencilerin yurt sonuçları 6 Eylül’de açıklanmıştı. Yönetim, 21 Temmuz-1 Ağustos arasında düzenlenen tanıtım günlerinde şehir dışından gelen tüm öğrencilere yurt sözü vermişti ama en az 600 kişi açıkta kalmıştı.

Krizin altında yatan temel neden, 18 Şubat’ta tepeden inme bir kararla Marmara Üniversitesi’ne ait Anadolu Hisarı Kampüsü’nün Boğaziçi’ne tahsis edilmesi. ‘Kayyım’ yönetim hazırlık öğrencilerinin artık bu kampüste eğitim göreceğini söyledi.

Daha önceden hazırlık eğitimi iki kampüste veriliyordu: Kilyos (Sarıtepe) Kampüsü ve Kuzey Kampüsü. Kilyos’ta üç yurt var ve 1100 kapasiteye sahip. Şehir dışından gelen öğrenciler ucu ucuna da olsa Kilyos yurtlarına yerleşebiliyordu. Kuzey Kampüste de, genelde İstanbul’da ikamet eden öğrenciler eğitim görüyordu.

Hazırlık sınıfı öğrencilerinden 550 tanesi, hazırlık kampüsüne kısa mesafede bulunan Kandilli Kampüsü’nün yurtlarına yerleştirildi. Geri kalan öğrenciler ya açıkta kaldı ya da Esenyurt ve Başakşehir gibi hazırlık kampüsüne uzak KYK yurtlarına yerleşti. Hazırlık kampüsü Beykoz’da bulunuyor ve dersler sabah saat 09:00’da başlıyor.

Sonuçlar yayımlandıktan sonra açıkta kalan hazırlık öğrencileri sosyal medya üzerinden şikayetlerini dile getirdi. Diken, 7 Eylül’de de krizin perde arkasını anlatan bir haber yayımlamıştı. Okul yönetimi, aynı günün akşamında bir açıklama yayımlayarak ‘barınma krizinin asılsız olduğunu’ söylemişti ama aynı açıklamada doğrudan olmasa da okulun yurt vermediği öğrencilerin olduğunu belirterek krizle ilgili iddiaları doğrulamış oldu. Yönetimin kaç kişinin yerleşmediğiyle ilgili açık konuşmaması da dikkat çekti. Yönetimin, yurt sonuçlarını, herkese tek tek sadece kendi sonuçlarını görecek şekilde e-posta atarak bildirmesi, yani sonuçları gizli gizli açıklaması da şaibeleri artırdı.

Yönetim, iddiaların asılsız olduğunu söylese de 11 Eylül’de, ‘krizi çözmek’ için yeni kararlar alındığını duyurdu ama bu kararlar da yeni mağduriyetler oluşturmuştu.

Yönetiminin kamuoyuna farklı, öğrencilere farklı açıklamalarda bulunması, önceden yayımladığı açıklamaları silmesi ve diğer adımlarıyla yurtlarla ilgili muammayı büyüttü.

Yayımlanan açıklamaları sildiler

Boğaziçi Üniversitesi, kamuoyuna açık şekilde farklı zamanlarda dört açıklama yayımladı. Bunun ikisini ‘Boğaziçi Üniversitesi Medya Merkezi’ Twitter hesabında, diğer ikisini Boğaziçi Üniversitesi Yurtlar Müdürlüğü’nün sayfasında yayımladı.

Medya Merkezi’nin Twitter hesabındaki açıklamalar duruyor. İlk açıklama kriz patlak verdikten hemen sonra, 7 Eylül’de Diken’in haberinden birkaç saat sonra yayımlandı. Açıklamada, barınma sorununun olmadığı belirtildi ama bazı öğrencilere yurt verilmediği ve onlara KYK yurdu çıktığı dile getirilerek okulun yurt vermediği öğrencilerin olduğunu kabul edildi. Diken’e konuşan bazı öğrenciler de, kendilerine ne okul ne KYK yurdu çıktığını söylemişti.

Krizin büyümesi üzerine diğer açıklama 11 Eylül’de geldi. Bu açıklamada, öğrencilerin yerleştirilmesi ve okula uzak bölgede KYK yurdu çıkan öğrencilerin kampüse daha yakın yurtlara transfer edilmesi için KYK’yla anlaşıldığı ve başvuruda bulunduğu halde barınma hakkı kazanamayan öğrencinin kalmayacağı yazıldı. Açıklamada ayrıca, yurt tahsisinde değişiklikler ve yurtlarda kapasite artırımı yapıldığı belirtilip bunun öğrencilerle paylaşıldığı dile getirildi.

Yurtlar Müdürlüğü’ndense iki açıklama yayımlandı ve bunların ikisi de sonradan siteden kaldırıldı. İlk açıklama 6 Eylül’de geldi. Burada, yurt sonuçlarının öğrencilere atılan e-postayla duyurulduğu ve yurtlara yerleşen öğrencilerle ilgili istatistik paylaşıldı. E-postalarda öğrenciler sadece kendi yurt sonucu görebiliyor yani toplam kaç kişinin başvurduğu ve yerleşip yerleşemediğini göremiyor. Ayrıca, paylaşılan istatistiklerde bu bilgiler de yoktu. Gizli gizli açıklanan yurt sonuçları şaibe oluşturuyordu. Öğrenciler, okulun yurt yerleştirmelerinde öğrencilerin ekonomik durumuna dikkat edileceği, buna rağmen ekonomik durumu iyi olanlara yurt çıkarken kötü olanlara çıkmadığını söylemişti.

Okulun bu açıklamasında ayrıca, yurt çıkmayan öğrenciler mezun dernekleri ve vakıflarına yönlendiriliyordu. Bu derneklerden Boğaziçi Üniversiteliler Derneği (BURA) ve Boğaziçi Yöneticiler Vakfı (BYV) öğrencilere tarikat ve cemaat yurtlarını öneriyordu. Bu olayın gün yüzüne çıkmasından sonra yönetim, bu açıklamayı sessiz sedasız siteden kaldırdı.

BYV’nin yurt için ulaşan öğrencilere attığı e-posta

Diğer açıklamaysa 11 Eylül’de yayımlandı. Bu açıklamada KYK’yle anlaşıldığı, yurdu uzakta olan öğrencilerin yakın yurtlara yerleştirileceği, Kandilli yurdundaki kadınların buradan çıkartılıp civardaki KYK yurtlarına transfer edileceği ve erkeklerin Kandilli yurtlarına yerleştirileceği belirtilmişti. 11 Eylül’de Twitter’da belirtilen ‘öğrencilerle paylaşılan detaylar’ buydu ama bu açıklama da kısa bir süre sonra kaldırıldı. Açıklamada, transfer işlemlerinin nasıl yapılacağı ve diğer bazı hususlar belirsizdi ve soru işaretlerini artırıyordu.

Okulun 11 Eylül’de yayınlayıp sonradan kaldırdığı açıklama

Kamuoyuna ‘KYK’yle anlaştık’, öğrencilere ‘Süreç devam ediyor’

Boğaziçi Üniversitesi, kamuoyu açıklamalarında KYK’yla anlaştıklarını ve kendilerine yeterli kapasitenin vereceklerini söylediklerini dile getiriyor. Yönetim, ayrıca kimsenin açıkta kalmayacağını da belirtiyor.

Kamuoyu açıklamalarına rağmen yönetim, arka kapılardan, öğrencilere sürecin ve görüşmelerin devam ettiğini, tam anlamıyla anlaşma sağlanamadığını söylüyor. Yönetim, KYK’yle anlaşma konusunda sorun yaşadıklarını da dile getiriyor.

Örneğin, yönetim, Kandilli yurtlarından kadınları çıkarttığı zaman “KYK’yle anlaştık, kadın öğrencileri Anadolu Hisarı ve Acıbadem KYK yurtlarına transfer edeceğiz” demişti ama Anadolu Hisarı yurduna başka üniversitelerden öğrenciler yerleşti ve Boğaziçililer bu yurttan öğrenci çıktığı vakit transfer edildi yani okulun iddia ettiği gibi tam anlamıyla bir anlaşma sağlanamamış ve KYK tarafından yeterli kontenjan verilmemişti.

Uzak KYK yurtlarındaki öğrencilerin yakın KYK yurtlarına transfer edilmesinde de benzer sorun söz konusu.

KYK okulu yalanladı

Diken, Ankara’daki KYK genel müdürlüğüne ulaştı ama orası İstanbul KYK Müdürlüğü’ne yönlendirdi. Okulun iddialarına dair bir soruya müdürlük yetkilisi “Bunlar söz konusu değil. Yerleştirmeler zaten yapıldı” diyerek okulun iddialarını reddetti. Anadolu Hisarı KYK Yurt Müdürlüğü de kapasitenin dolduğunu belirterek iddiaları yalanladı.

Herkese duyurulmadı

277 kadın öğrenci, 6 Eylül’de Kandilli yurduna yerleşti ama 11 Eylül’de de yurtlardan çıkarıldığını öğrendi. Tepkilerin ardından 15 Eylül’de de okul, geri adım atarak kadın öğrencileri Kandilli yurduna geri aldığını duyurdu. Bunu, ilk gün sadece sınırlı sayıda kadın öğrenciye e-posta atarak duyurdu. Sonraki günlerde daha fazla kadın öğrenciye e-posta atıldı ama henüz e-posta ulaşmayan kadın öğrenciler de var. Erkek öğrencilereyse e-posta atılmadı. Bu, kamuya açık bir şekilde de duyurulmadı.

Okulun attığı e-posta

Gönderilen e-postada okul yurtlarında kapasite artırıldığı ve KYK’nin yeterli kontenjanı verdiğinden bu değişikliğe gerek kalmadığı söyleniyor ama yönetim, öğrencilere farklı kanallardan KYK’yle henüz net bir anlaşma sağlanamadığını ve sürecin devam ettiğini söylüyor.

Kapasite artırımı ama nasıl?

Yönetim, açıklamalarında okul yurtlarının kapasitesinin artırılacağı söylüyor. Bu artırımda Sarıyer/Hisarüstü’ndeki Kuzey ve Güney kampüslerinde olmasını ve hazırlık öğrencilerinin bir kısmının buraya yerleştirmeyi planlıyor. Bu artırımın nasıl yapılacağınıysa açıklamıyor.

Yurt sonuçları açıklanmadan önce Kandilli yurtlarında 297 kişilik kontenjan artışı olmuştu ama bu da tek kişilik odaların yatak eklenerek 2-4-6 kişilik yapılmasıyla olmuştu.

Ayrıca, uzak yurtlarda kalan öğrencilerin kampüslerine nasıl ulaşım sağlayacağı ve okulun bununla ilgili bir çalışmasının olup olmadığı meçhul.

KYK’ye başvurmayıp okul yurdu çıkmayanlara ne olacak?

Okul, tanıtım günlerinde ‘şehir dışından gelen herkese yurt vereceğiz’ sözünü vermişti. Bazı öğrenciler, buna güvenerek sadece okul yurtlarına başvurdu ve diğer seçenekleri değerlendirmedi. Okul, aynı zamanda ‘başvurusunu gerçekleştirdiği sürece’ barınamayan kimsenin kalmayacağını söylüyor ama KYK başvuru tarihi geçti.

Yönetim, okulun sözüne güvenerek sadece okulun yurduna başvurduğu halde yurt çıkmayan öğrencilere ne olacağını açıklamıyor.

Acıbadem yurdu nerede?

Boğaziçi Üniversitesi, kamuoyuna öğrencilere Acıbadem KYK yurdunun tahsis edileceğini söylüyor ama öğrencilere ilettiğine göre yurt inşaat halinde. Bundan dolayı yurt, haritalarda gözükmüyor. Yönetim, yurdun tam olarak nerede olduğunu da söylemiyor.

Diken’in ulaştığı İstanbul KYK Müdürlüğü de şehirde devam eden inşaatların olduğunu ama bu inşaatların nerede olduğunu paylaşmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Yurtlar Müdürlüğü de soruları cevaplamayı reddetti.