Diken

Yaramazlara biraz batar!

Boğaziçi, tarikat ve cemaat yurdu öneren kurumları sitesinden kaldırdı


Boğaziçi Üniversitesi yönetimi, şehir dışından gelen yüzlerce hazırlık öğrencisine yurt vermedi. Yönetim, okulun sitesinde bazı kurumlara yer vermişti ve öğrencilere “Yurt desteği için bu kurumlara ulaşabilirsiniz’ demişti. Okulun yönlendirdiği kurumlar, öğrencilere Ensar, Türgev, Diyanet ve İlim Yayma gibi vakıf ve derneklerin yurtlarını önerdi. Yönetim, bu bilginin yayılmasından sonra söz konusu kurumları siteden kaldırdı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi’ne atanan ‘kayyım rektör’ Naci İnci yönetimi, henüz okula başlamamış öğrencileri de mağdur etti. Okul tanıtım günlerinde “Şehir dışından gelen tüm öğrencilere yurt sağlayacağız” diyen yönetim, en az 600 öğrenciyi okulun açılmasına üç hafta kala yurtsuz bıraktı.


Boğaziçi Üniversitesi, konuyla ilgili açıklamasında ‘barınma sorununun olmadığını’ ve ‘öğrencilere KYK yurdu çıktığını’ belirtmişti. Diken’e konuşan öğrenciler, kendilerine KYK yurdu çıktığını ama bu yurtların Esenyurt ve Başakşehir gibi ilçelerde bulunduğunu söyledi. Anadolu Hisarı Kampüsü yani hazırlık eğitiminin verileceği kampüs Beykoz’da. Dersler de sabah 09:00’da başlıyor. Yönetim, öğrencilere KYK yurdu çıktığını belirterek öğrencilere yurt vermediğini de kabul etmiş oldu.

Bazı öğrenciler kendilerine KYK yurdu bile çıkmadığını, bazı öğrenciler de okulun “Şehir dışından gelen herkese yurt vereceğiz” sözüne güvenerek diğer yurt seçeneklerine başvurmadığını ve bu nedenle ortada kaldıklarını dile getirmişti.

Boğaziçi Üniversitesi, yurt sonuçlarını 6 Eylül’de açıkladı. Sonuçlar açıklandıktan sonra okulun yurtlarla ilgili sitesine, yurt çıkmayan öğrencilere yardım edebilecek kurumların ismi paylaşıldı. Bu kurumlar arasında Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği (BÜMED), AKP’ye yakınlığıyla bilinen Boğaziçi Üniversiteliler Derneği (BURA) ve Boğaziçi Yöneticiler Vakfı (BYV) yer alıyordu.

BURA ve BYV, öğrencilere tarikat ve cemaat yurtlarını önerdi.

BURA, sitesinde öğrencilere İlim Yayma Cemiyeti ve Türgev’in yurtlarını öneriyor.

BYV’yse öğrencilere gönderdiği e-postayla önerilerini öğrencilere iletti. BYV’nin önerdiği yurtlar şöyle:

  • Etiler Camii Kız Öğrenci Yurdu
  • İnsan Vakfı
  • Ensar Vakfı
  • İlim Yayma Cemiyeti
  • Türgev
  • Önder
  • Diyanet Vakfı
  • Yeni Dünya Vakfı
  • Birlik Vakfı

Söz konusu kurumlara görselde bulunan 6 Eylül tarihli duyuru metninden ulaşılabiliyordu ama bu duyuru, dün kaldırıldı. Duyurunun yerine ‘güncelleme’ adı altında 11 Eylül tarihli bir metin koyuldu. Yeni metinde kurumlara yer verilmedi.

Kurumlar, 6 Eylül’deki metinde öneriliyordu
11 Eylül’de duyuru sayfası. 6 Eylül’deki duyuru kaldırıldı. Kurumların önerildiği metin de kaldırıldı

Tarikat ve cemaat yurtlarının önerilmesi kamuoyunda büyük tepkiyle karşılanmıştı.

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