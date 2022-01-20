Boğaziçi’ndeki üç dekan ‘disiplin suçu’ gerekçesiyle görevden alınmış

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör atadığı Prof. Dr. Naci İnci, üç dekanın görevine son verilmesinde ‘disiplin suçu’nu gerekçe gösterdi. ‘Kayyım rektör’, disiplin suçunun ne olduğuna dair detay vermedi.

Boğaziçi Üniversitesi’nde Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özlem Berk Albachten, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. R. Metin Ercan ve Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yasemin Bayyurt görevden alınmıştı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) toplantısında alındığı belirtilen karar dekanlara elektronik belge sistemi üzerinden bir yazıyla tebliğ edilmişti. İnci’nin dekanlara gönderdiği yazıda söz konusu YÖK toplantısındaki karar eklenmemiş, dekanlara görevden alınma gerekçeleri açıklanmamıştı.

İnci, Twitter’da şunları kaydetti: “Üniversitemizin Eğitim F., Fen Edebiyat F., İktisadi ve İdari Bilimler F. dekanları hakkında görevleri ile ilgili işledikleri disiplin suçları nedeniyle açılan soruşturmalar sonucu, YÖK görevde bulunan üç öğretim üyesinin dekanlık görevinden alınmasına karar vermiştir.

Görevden alınan dekanların yerine görevlendirmeler en kısa sürede yapılacaktır. Boğaziçi Üniversitesi şimdiye kadar olduğu gibi bundan böyle de akademik kalitesini özenle sürdürecek ve karar mekanizmalarının sağlıklı şekilde çalışması için gereğini yerine getirecektir.”