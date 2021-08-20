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Yaramazlara biraz batar!

Boğaziçi ve Marmara rektörlüklerine atama

Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, Marmara Üniversitesi rektörlüğüne ise Prof. Dr. Mustafa Kurt atandı.

Fotoğraf: Arşiv

Boğaziçi Üniversitesi’ne Prof. Dr. Melih Bulu’nun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kararıyla rektör olarak atanmasının ardından ‘kayyım rektör’ eleştirileri yükselmiş; özerk yönetim için yapılan eylemlerde 500’ün üzerinde öğrenci gözaltına alınmıştı.


‘Kayyım rektör’ Bulu, 15 Temmuz’da yine Erdoğan’ın kararıyla görevden alınmış, yerine Naci İnci vekaleten atanmıştı.

Resmi gazetede bugün yayınlanan cumhurbaşkanı kararına göre Naci İnci, okula rektör olarak atandı.

Marmara Üniversitesi rektörlüğüne ise Prof. Dr. Mustafa Kurt atandı.

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