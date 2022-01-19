Boğaziçi Üniversitesi’nde üç dekan görevden alındı

AYŞEGÜL KASAP

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından atanan ‘kayyım rektör’ Prof. Dr. Naci İnci, Boğaziçi Üniversitesi’nde Fen Edebiyat Fakültesi dekanı Prof. Dr. Özlem Berk Albachten, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi dekanı Prof. Dr. R. Metin Ercan ve Eğitim Fakültesi dekanı Prof. Dr. Yasemin Bayyurt’u görevden aldı.

Yükseköğretim Genel Kurulu toplantısında alındığı belirtilen karar dekanlara elektronik belge sistemi üzerinden bir yazı gönderilerek tebliğ edildi.

Görevlerinden alınan üç dekan da özerk ve özgür üniversite için direnen isimlerdendi. İnci’nin keyfı uygulamaları karşısında öğrencilerin ceza almaması için de direnen ve eğitim haklarını savunan üç dekanın yerine dışardan atama yapılması bekleniyor.

Üniversite akademisyenleri seçilerek göreve gelmiş dekanların bir kararla görevden alınmasına tepkili.

Ne olmuştu?

Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğü görevine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 1 Ocak tarihli kararnamesiyle Bulu’nun getirilmesi sonrası üniversitede aylar süren protestolar düzenlenmiş, Bulu yine bir kararnameyle temmuz ayında görevden alınmıştı.

Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) başlattığı aday belirleme sürecinde, aralarında Bulu’nun yardımcısı olmayı kabul etmiş üç akademisyenden ikisi olan İnci ve Gürkan Kumbaroğlu dahil 19 aday çıkmıştı. İnci 19 akademisyenin rektör adaylığı için yarıştığı ‘güven oylamasında’ öğretim üyelerinden yüzde 95 oranında ret oyu alarak, rektör olması istenmeyen iki akademisyenden biri olmuştu.

Oylamaya rağmen İnci’nin üniversiteye rektör olarak atanmasına tepki gösteren Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, yine üniversite iradesinin hiçe sayıldığını ve ‘bu yanlıştan‘ bir an önce geri dönülmesi gerektiğini ifade etmişti.