Boğaziçi mezunlarından ‘kayyım’a tepki: Seçilmiş dekanların görevden alınmasını kınıyoruz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın atadığı ‘kayyım rektör’ Prof. Dr. Naci İnci’nin üç dekanı görevden almasına Boğaziçi mezunlarından da tepki geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği’nin (BÜMED) Twitter hesabından üç fakültenin açıklamalarıyla birlikte şu mesaj paylaşıldı: “Üniversitemizin seçilmiş dekanlarının görevden alınmasını kınıyoruz. Akademisyenlerimizin yanındayız. Tüm mezunlarımızı destek olmaya davet ediyoruz. #KabulEtmiyoruz #Vazgeçmiyoruz”

Üniversitemizin seçilmiş dekanlarının görevden alınmasını kınıyoruz. Akademisyenlerimizin yanındayız. Tüm mezunlarımızı destek olmaya davet ediyoruz. #KabulEtmiyoruz #Vazgeçmiyoruz pic.twitter.com/3wACZqw9Du — BÜMED (@bumedofficial) January 20, 2022

Ne olmuştu?

Boğaziçi Üniversitesi’nde Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özlem Berk Albachten, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. R. Metin Ercan ve Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yasemin Bayyurt görevden alınmıştı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) toplantısında alındığı belirtilen karar dekanlara elektronik belge sistemi üzerinden bir yazıyla tebliğ edilmişti. ‘Kayyım rektör’ İnci’nin dekanlara gönderdiği yazıda söz konusu YÖK toplantısındaki karar eklenmemiş, dekanlara görevden alınma gerekçeleri açıklanmamıştı.

Daha sonra üç dekan için üç fakülteden destek açıklaması gelmişti. Açıklamalarında, bu müdahalelerin üniversitenin eğitim ve araştırma faaliyetlerinde büyük bir tahribata yol açtığının altını çizen akademisyenler, seçilmiş dekanların en kısa sürede görevlerine iade edilmesini talep etmişti: “Hukuksuz ve usule aykırı uygulamalarla eğitim ve araştırma ortamının sekteye uğratılmasını, öğrencilerimiz, kurumumuz ve ülkemiz adına kabul etmiyoruz.”