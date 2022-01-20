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Boğaziçili akademisyenlerden, görevden alınan üç dekana destek: Kabul etmiyoruz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör atanan Prof. Dr. Naci İnci’nin görevden aldığı üç dekan için üç fakülteden destek açıklaması geldi.

Boğaziçi Üniversitesi’nde Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özlem Berk Albachten, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. R. Metin Ercan ve Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yasemin Bayyurt görevden alınmıştı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) toplantısında alındığı belirtilen karar dekanlara elektronik belge sistemi üzerinden bir yazıyla tebliğ edilmişti. ‘Kayyım rektör’ İnci’nin dekanlara gönderdiği yazıda söz konusu YÖK toplantısındaki karar eklenmemiş, dekanlara görevden alınma gerekçeleri açıklanmamıştı.


Açıklamalarında, bu müdahalelerin üniversitenin eğitim ve araştırma faaliyetlerinde büyük bir tahribata yol açtığının altını çizen akademisyenler, seçilmiş dekanların en kısa sürede görevlerine iade edilmesini talep etti: “Hukuksuz ve usule aykırı uygulamalarla eğitim ve araştırma ortamının sekteye uğratılmasını, öğrencilerimiz, kurumumuz ve ülkemiz adına kabul etmiyoruz.”

Eğitim Fakültesi’nde görevli akademisyenler, yaptıkları açıklamada oy çokluğuyla seçilmiş dekanları Prof. Dr. Yasemin Bayyurt’un başarıyla yürüttüğü görevine iade edilmesini talep etti. 1 Ocak 2021 tarihinden beri üniversiteye yapılan müdahalelerin telafisi güç zararlara neden olduğunu belirten akademisyenler, açıklamalarının ardından, dekanları görevden alınan diğer iki fakültenin akademisyenlerinin yapacakları açıklamaya katılmak için Güney Kampüs’e yürüdü.

Eğitim Fakültesi akademisyenleri. (Fotoğraf: Emre Uğur)

Eğitim Fakültesi akademisyenlerinin açıklaması şöyle:

“Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yasemin Bayyurt 18 Ocak 2022 tarihli YÖK toplantısında alınan karara istinaden 19 Ocak günü mesai bitiminde rektörlük tarafından görevinden alındı. Dekanımız Fakülte öğretim elemanlarının büyük çoğunluğunun oylarıyla seçilmiş ve Eylül 2020’den bugüne dek görevini üniversitemize yakışır bir şekilde, büyük bir özveri ve başarıyla yerine getirmiştir.

Alınan bu kararın 1 Ocak 2021’den beri üniversitemize yapılan müdahalenin devamı niteliğinde olduğunu düşünüyor ve bu durumu kabul edilemez buluyoruz. Daha önce defalarca belirttiğimiz gibi bu müdahalelerin üniversitemizin eğitim ve araştırma faaliyetlerinde büyük bir tahribata yol açtığını kamuoyuna bildirmeyi görevimiz olarak görüyoruz.

Dünya çapında akademik saygınlığı olan Fakültemiz tam 40 senedir ülkemize son derece donanımlı eğitimci ve akademisyenler yetiştirmekte ve çeşitli topluma hizmet uygulamaları yürütmektedir. Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyeleri olarak bizler seçilmiş dekanımızın en kısa sürede görevine iade edilerek bu kamu zararından dönülmesini ve Üniversitemize yönelik hukuksuz uygulamaların sonlandırılmasını talep ediyoruz.”

Aynı saatte Fen-Edebiyat Fakültesi akademisyenleri de Güney Kampüs’teki fakülte binasının önünde, oy çokluğuyla seçilmiş fakülte dekanı Prof. Dr. Özlem Berk Albachten’in görevden alınmasının 1 Ocak 2021’den beri üniversitelerine yapılan müdahalenin devamı niteliğinde olduğunu, bunu kabul edilemez bulduklarını ifade ettikleri bir açıklama yaptı. Akademisyenler, açıklamalarının ardından İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ndeki (İİBF) meslektaşlarının açıklamasına katılmak üzere İBBF binasının önüne yürüdüler.

Fen Edebiyat Fakültesi / Fotoğraf: Tolga Sütlü

Fen – Edebiyat Fakültesi akademisyenlerinin açıklaması şöyle:

“Boğaziçi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özlem Berk Albachten 18 Ocak 2022 tarihli YÖK toplantısında alınan karara istinaden 19 Ocak günü mesai bitiminde Rektörlük tarafından görevinden alındı. Dekanımız Fakülte öğretim elemanlarının büyük çoğunluğunun oylarıyla seçilmiş ve 24 Eylül 2020’den bugüne dek görevini üniversitemize yakışır bir şekilde, büyük bir özveri ve başarıyla yerine getirmiştir.

Alınan bu kararın 1 Ocak 2021’den beri üniversitemize yapılan müdahalenin devamı niteliğinde olduğunu düşünüyor ve bu durumu kabul edilemez buluyoruz. Daha önce defalarca belirttiğimiz gibi bu müdahalelerin üniversitemizin eğitim ve araştırma faaliyetlerinde büyük bir tahribata yol açtığını kamuoyuna bildirmeyi görevimiz olarak görüyoruz.

Dünya çapında akademik saygınlığı olan Fakültemiz 50 seneyi aşkın süredir ülkemize son derece donanımlı mezunlar yetiştirmekte ve çeşitli topluma hizmet uygulamaları yürütmektedir. Boğaziçi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi öğretim üyeleri olarak bizler seçilmiş dekanımızın en kısa sürede görevine iade edilerek bu kamu zararından dönülmesini ve üniversitemize yönelik hukuksuz uygulamaların sonlandırılmasını talep ediyoruz.”

Diğer fakültelerden akademisyenlerin de katılımıyla İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi akademisyenleri de, saat 12:00’de kendi fakülte binalarının önünde seçilmiş dekanları Prof. Dr. Metin Ercan’ın görevden alınmasına dair açıklamalarını yaptı. Akademisyenler, dekanlarının görevden alınarak fakültelerinin bu şekilde yıpratılmasını, hukuksuz ve usule aykırı uygulamalarla eğitim ve araştırma ortamının sekteye uğratılmasını, öğrencileri ve ülke adına kabul etmediklerini belirterek, Prof. Dr. Ercan’ın ivedilikle görevine iade edilmesini talep etti.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Fotoğraf: Tolga Sütlü

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi akademisyenleri açıklaması şöyle:

“Bizler, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyeleri olarak, oylarımızla seçilmiş, ataması gerekli kurullardan geçerek YÖK tarafından yapılmış ve bir yılı aşkın bir süredir görevini büyük bir başarı ve özveriyle yürüten fakülte dekanımız Prof. Dr. Metin Ercan’ın 18 Ocak 2022 tarihli bir YÖK toplantı kararına istinaden Rektörlük tarafından görevden alınmış olduğunu öğrenmiş bulunuyoruz.

Usule uygun olarak atanmış bir dekanın, hiçbir meşru gerekçe olmadan görevden alınması hukuka, adalete ve yönetişim ilkelerine aykırıdır. Bu tür tepeden inme müdahaleler Anayasada güvence altına alınmış olmasına rağmen işlevsizleştirilen üniversite özerkliğimize vahim bir darbe daha vurmakta, 2 Ocak 2021 tarihinden beri üniversitemizin içinde bulunduğu yönetim ve meşruiyet krizini de bir kez daha gözler önüne sermektedir.

50 yıllık bir kamu üniversitesi geçmişi olan Boğaziçi Üniversitesi’nin, nitelikli eğitim ve araştırmalarıyla Türkiye’nin önde gelen fakültelerinden birisi olan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin bu şekilde yıpratılmasını; hukuksuz ve usule aykırı uygulamalarla eğitim ve araştırma ortamının sekteye uğratılmasını, öğrencilerimiz, kurumumuz ve ülkemiz adına kabul etmiyoruz. İİBF dekanımızın derhal göreve iadesini ve oluşan kamu zararının ivedilikle telafi edilmesini talep ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyururuz.”

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