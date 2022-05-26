‘Kayyım’ kararı: Boğaziçi’nde ülkenin tek matematiksel araştırma merkezine kilit

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Boğaziçi Üniversitesi’ne ‘kayyım’ atadığı rektör Prof. Dr. Naci İnci İstanbul Matematik Bilimleri Merkezi’ni (IMBM) boşaltarak akademisyenlerin girişini engelledi.

Diken’e konuşan IMBM müdürü ve Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Olcay Coşkun “Ülkemizin tek matematiksel bilimler araştırma merkezinin yıkılmaya çalışılması hepimizi çok üzdü” dedi.

Prof. Dr. Olcay Coşkun şöyle konuştu: “Faaliyetlerini 16 yıldır büyük bir titizlikle yürüten, tüm faaliyetlerini paydaşlarına raporlayan ve böylesi kısa bir süre içinde dünya çapında saygınlığa ulaşmış, ülkemizin tek matematiksel bilimler araştırma merkezinin yıkılmaya çalışılması hepimizi çok üzdü. Matematiksel bilimlerin tüm insanlık için önemi ortadayken ve son yıllarda daha da belirgin olmuşken, görüşümüz sorulmadan, karar hakkında tartışma ve görüş bildirme imkanı bulamadan kilitlerin değiştirilerek şartlı bağış ile yaptırılmış binamızın elimizden alınması kabul edilemez. Kararın bir an önce değişmesini bekliyorum.”

‘Tahliye merkezin kaybolması anlamına gelecek’

IMBM’nin Twitter hesabındaki paylaşımda şunlar kaydedildi:

“İstanbul Matematik Bilimleri Merkezi (IMBM), 2006 yılında Boğaziçi Üniversitesi kampüsünde, İstanbul’un çeşitli matematik bölümlerinin işbirliğiyle, ülkenin en eski ve büyük inşaat şirketlerinden birinin şartlı bağışı ile yapılarak açılmıştır. Üniversitenin 2021 yılında atanan rektörü tarafından ani bir şekilde boşaltılması istenmiştir.

24 Mayıs 2022 sabahı IMBM’nin anahtarları değiştirilerek girişimiz engellenmiş ve Merkez elimizden alınmıştır. İMBM matematiksel bilimlerinin tüm alanlarını kapsayan Türkiye’deki, hatta bölgedeki tek araştırma enstitüsüdür. Merkezin ortadan kaybolması anlamına gelecek olan bir tahliye, tüm matematik camiasını ciddi anlamda olumsuz etkileyecektir.

IMBM’nin amacı, Türkiye’nin dört bir yanından matematikçiler ve onların yabancı ziyaretçileri tarafından düzenlenen matematik etkinliklerine ev sahipliği yapmak olmuştur. 16 yıl boyunca seminerler, temalı düzenli toplantılar, uluslararası çalıştaylar, konferanslar, özel konularda dersler, doktora ve ileri düzeyde yaz/kış okulları düzenlenmiş ve binden fazla konuşma yapılmıştır. IMBM, yerel/ulusal/uluslararası araştırmacıların mütevazı ama huzurlu bir ortamda bir araya gelip matematik tartışmaları ve araştırma yapmaları için kolay ulaşılabilen bürokrasisi basit ama net bir ortam sağlamıştır.

2006’dan beri IMBM tüm dünyadan matematikçiler tarafından ziyaret edilmektedir. David Mumford, Pierre-Louis Lions, Vladimir Voevodsky, Robert Langlands gibi bilim insanlarının katılımı ve takdirlerini kazanmıştır. İçinde Avrupa’nın en önemli yirmi merkez ve enstitüsünün olduğu “Matematik Avrupa Altyapısı” projesinin bir parçası olmuştur. 15 üniversiteden 60 araştırmacı ve doktora öğrencisinin yer aldığı TÜBİTAK doktora ağına dört sene boyunca ev sahipliği yapmış, Türk Matematik Derneği (TMD), Avrupa Matematik Derneği (EMS) gibi matematik derneklerinin toplantı mekanı olmuştur. IMBM, uluslararası matematik sergisi IMAGINARY’nin kurulumuna bilimsel tavsiyelerde bulunarak da katkıda bulunmuştur. IMBM, BÜ Matematik bölümünden bir öğretim üyesi ve ikinci bir meslektaş tarafından 2 yıllık uzatılabilir süreler için ortaklaşa yönetilir. Yönetim Kurulu beş farklı kurumdan, fizikçi, mühendis ve matematikçilerden oluşur. IMBM, uluslararası seçkin beş matematikçiden oluşan bir Bilimsel Danışma Komitesi tarafından yıllık faaliyet raporlarıyla denetlenmektedir.

Bu raporlar Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü başta olmak üzere 15 yıldır IMBM’nin tüm bileşenleriyle paylaşılmaktadır.”

‘Kabul edilemez’

Üniversite akademisyenleri de tepki gösterdi.

Ülkeye iyi kötü çalışan şeylere müdahale edip bozarak her şeyi vasatlaştırma kültürü yerleşmemiş olsaydı iyiydi.



Aferin kapatın bunların hepsini. Her yere dikilen "üniversiteler" ile dünya çapında araştırma yaparsınız artık. — Burak Kaya (@burakkayaburak) May 25, 2022

The Istanbul Center for Mathematical Sciences (IMBM), Turkey's premier research center for mathematics, has now been shut down by the Bogazici rectorate. We are all in shock but are also resolved to working to having this decision overturned. https://t.co/96jVoeV1Ez pic.twitter.com/KY3Kl2DfFD — Mohan Ravichandran (@MohanRavi82) May 26, 2022

Gercekten INANILMAZ! Ne desem bilemiyorum… Turkiye'de duzgun bilim yapmak isteyen hangi kisi/kurum varsa tepesine cokuluyor. Sansimaymis ki daha gecen mart IMBM'de cok guzel bir akademik ziyaret yapabilme firsatina erisebilmisim. Bu gunler gececek ve bu rezillikten kurtulacagiz https://t.co/8zN7Qjf3Ho pic.twitter.com/MfOpA4Dgi1 — Umut U. Simsekli (@umutsimsekli) May 26, 2022