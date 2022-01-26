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Yaramazlara biraz batar!

Boğaziçili akademisyenler: Üç dekanın neden görevden alındığı hala açıklanmadı

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘kayyım rektör’ olarak atadığı Prof. Dr. Naci İnci’nin üniversitedeki üç dekanı ne gerekçeyle görevden aldığına dair halen bir açıklama yapılmadığına dikkat çekti.

Ne Yükseköğretim Kurumu (YÖK) ne de rektörlüğün konu hakkında kamuoyuna hala bir açıklama getirmediğini belirten akademisyenler şunları kaydetti: “Ne görevden alınan dekanlarımız ne de bizler görevden alınma nedenini bilmezken, İnci sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımla görevden almanın disiplin suçları nedeniyle gerçekleştiğini kamuoyu ile paylaşmış ve her biri saygın birer bilim insanı olan dekanlarımızı dayanaksız biçimde karalamakta herhangi bir beis görmemişti.”


İnci, Boğaziçi Üniversitesi’nde Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özlem Berk Albachten, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. R. Metin Ercan ve Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yasemin Bayyurt’u görevden almıştı.

YÖK toplantısında alındığı belirtilen karar dekanlara elektronik belge sistemi üzerinden bir yazı gönderilerek tebliğ edilmişti.

Ancak İnci dekanlara gönderdiği yazıda söz konusu YÖK toplantısındaki kararı eklememiş, dekanlara görevden alınma gerekçeleri bildirilmemişti.

Boğaziçili akademisyenlerinin açıklaması şöyle:

“Üniversitemizin atanmış rektörü Prof. Dr. Naci İnci, 19 Ocak tarihinde okulumuzun üç dekanına gönderdiği resmi bir yazı aracılığıyla, 18 Ocak tarihli YÖK Genel Kurulu’nda alınan bir kararı gerekçe göstererek görevden alındıklarını ilan etti. Ancak yazısına kararın gerekçesi olan YÖK’ün ilgili kararını eklememişti. Ne görevden alınan dekanlarımız ne de bizler görevden alınma nedenini bilmezken, İnci sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımla görevden almanın disiplin suçları nedeniyle gerçekleştiğini kamuoyu ile paylaşmış ve her biri saygın birer bilim insanı olan dekanlarımızı dayanaksız biçimde karalamakta herhangi bir beis görmemişti. Dekanların görevden alınmasını duyuran atanmış rektör de, görevden alma kararını veren YÖK de, henüz bu konuda kamuoyuna hiçbir açıklama getirmiş değillerdir.

İnci’nin sosyal medyada görevden alındıklarını ilan ettiği Eğitim Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Yasemin Bayyurt, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Özlem Berk Albachten ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Metin Ercan, fakültelerindeki meslektaşlarının yaptıkları oylamalarda seçilerek göreve gelmiş ve yüklendikleri bu görevi, hakkını vererek, 51 yıllık bir kamu üniversitesi olan kurumumuzun aşağıdan yukarıya demokratik, şeffaf ve hesap verebilir yönetim anlayışına uygun biçimde yerine getirmiş akademisyen ve yöneticilerdir.

Nitekim üniversitemizin Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu’nda görev yapan bir grup akademisyen, 24 Ocak tarihinde üniversite öğretim üyelerinin resmi haberleşme platformuna bir e-posta göndererek dekanların görevden alınmasını hukuksuz olarak niteleyen bir açıklama yaptılar ve bu açıklamalarını basın ve kamuoyuyla da paylaştılar. Açıklamalarında, dekanlarımızın görevden alınması 2547 sayılı kanuna uygun değildir diyen Senato ve ÜYK üyelerimiz, üç dekanımızın derhal göreve iade edilmesini talep etti ve üniversitemizin akademik özgürlük ve kurumsal özerklik anlayışı ile şeffaf ve hesap verebilir yönetişim ilkelerini savunmaya devam edeceklerini de kamuoyuna bir kez daha ilan ettiler.

Bizler, temsilcilerimizin dekanlarımızla ilgili talebini yineliyor ve derhal görevlerine iade edilmelerinin üniversitemizde olduğu kadar, Türkiye yükseköğretim sisteminde de hasarlara yol açan kayyımlık anlayışının geride bırakılması açısından bir ilk adım olacağına inanıyoruz.

Bir kamu üniversitesi olan üniversitemize, 2 Ocak 2021 tarihinde Cumhurbaşkanı tarafından Prof. Dr. Melih Bulu’nun rektör olarak atandığı günden beri verilen hasarlar, bu atama sisteminin üniversitelerin özgür ve özerk yapısına ne denli zarar verdiğinin ispatıdır. Önce Bulu, sonrasında öğretim üyelerimizin % 95 güvensizlik oyu vermesine rağmen rektör atanan Prof. Dr. Naci İnci ve yardımcılarının görevde olduğu süre dahlinde 51 yıllık özgür özerk demokratik yönetişim geleneğimiz tepeden inme atamalar, hukuksuz görevden alma ve aldırmalar ile yerle bir edilmiştir. Atanmış yönetiminin saygın bir kamu üniversitesine verdiği zararlar her gün artarak devam etmekte ve üniversitemizin kamu yararı üretme sorumluluğu ve işlevi elinden alınmaya çalışılmaktadır. Bir seneyi aşkın sürede 500 civarında öğrenci disiplin soruşturması açılmasını talep eden atanmış rektörlüğün, seçilmiş dekanların görevden alınmasının ardından yine o mevkilere tepeden indirilerek getirilecek atanmış dekanlar üzerinden yeni hasarlar oluşturmayı hedeflediğini düşünüyoruz.

Türkiye’nin önde gelen kamu araştırma üniversitelerinden biri olan Boğaziçi Üniversitesi’ne yönelik yıkım çabası artık sona ermelidir. Bizler de tıpkı seçilmiş temsilcilerimizin ifade ettiği gibi hukuka aykırı uygulamalara karşı meşru ve hukuki haklarımızı kullanmaya, üniversitemizin akademik özgürlük ve kurumsal özerklik anlayışını, şeffaf ve hesap verebilir yönetişim ilkelerini savunmaya devam edeceğimizi ve üniversitemize verilen hasarları onarmakta kararlı olduğumuzu kamuoyuna saygı ile duyururuz.

Özgür özerk ve demokratik üniversite ideali gerçekleşene kadar kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz.”

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