Boğaziçi’nde hukuk fakültesi lisans programı hukuksuz şekilde senatodan geçti

Boğaziçi Üniversitesi’nde hukuk fakültesi lisans programı senato üyesi akademisyenlerin itirazlarına rağmen usule aykırı olarak senatodan geçti.

Görsel: Can Candan & Burak Şuşut

Boğaziçi Üniversitesi’nde bugün gerçekleşen senato toplantısında, 7 Şubat 2021 tarihli Resmi Gazete’deki cumhurbaşkanı kararıyla kurulmasına karar verilen hukuk fakültesinin lisans programı Yükseköğretim Kurulu’na (YÖK) gönderilmek üzere oylamaya sunuldu.

Senato üyesi akademisyenlerin ilgili alt kurul ve komisyonlardan geçmeden görüşülmesine itiraz ettiği program oy çokluğuyla YÖK’e gönderilmek üzere Boğaziçi Üniversitesi Senatosu’ndan geçti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’nı atadığı ‘kayyım rektör’ Prof. Dr. Naci İnci, 19 Ocak’ta eğitim, fen-edebiyat ile iktisadi ve idari bilimler fakültesi dekanlarını 18 Ocak tarihli YÖK toplantısının kararını gerekçe göstererek görevden almıştı. İnci sonrasında söz konusu fakültelere kendisi ve iki yardımcısını atamıştı.

Bu yeni atamalarla birlikte şu an Boğaziçi Üniversitesi Senatosu’nda seçilmiş bir dekan görev almıyor.

Görsel: Twitter / @BUicinMezunlar

‘Üniversitenin kurumsal yapısına darbe‘

Toplantının ardından açıklama yapan bir grup akademisyen Boğaziçi Üniversitesi Senatosu’nun 2017 yılında aldığı kararları hatırlatarak yeni bir lisans programı açılması kararının önerilen programın sırasıyla Lisans Eğitim Komisyonu, Akademik Kurullar Komisyonu ve Senato Usul ve Esaslar Komisyonu’nda görüşülüp onaylandıktan sonra senato gündemine alınabileceğini vurguladı.

Akademisyenler bugünkü toplantıda gerçekleşen usule aykırı uygulamayla senato ve tüm kurul ve komisyonların ‘tamamen işlevsiz hale getirildiğini, bunun üniversitenin kurumsal yapısına bir darbe niteliği taşıdığını ve üniversiteye telafisi zor hasarlar vereceğini’ de belirtti.

Akademisyenlerin açıklamasının tam metni şöyle: “Bugün (2 Şubat 2021) yapılan Senato toplantısında Hukuk Fakültesi lisans programı senatonun ilgili alt kurul ve komisyonlarında görüşülüp onaylanmadan gündeme alınmış ve senatörlerin itirazlarına rağmen program önerisi YÖK’e gönderilmek üzere oya sunulmuştur.

17 kişinin bulunduğu toplantıda karar yeter sayısı, vekalet edilen ve uhdede bulundurulan dekanlık makamları da sayılarak, 12 olarak ilan edilmiştir. Yapılan oylamada, Hukuk Fakültesi lisans programı 7 kişinin kullandığı 12 oy ile onaylanmıştır. 2017/13 sayılı Senato toplantısında alınan karar uyarınca yeni lisans programları sırasıyla Lisans Eğitim Komisyonu, Akademik Kurallar Komisyonu ve Senato Usul ve Esaslar Komisyonunda görüşülüp onaylandıktan sonra Senato gündemine alınır.

Toplantıda bu yönde yapılan uyarılar dikkate alınmamış, programın Senato’da onaylanıp, YÖK’e gönderilmesini takiben ilgili kurul ve komisyonların gerekli revizyonlar üzerinde çalışacağı ifade edilmiştir. Senato ile kurul ve komisyonları tamamen işlevsiz hale getiren bu uygulama ile kurumsal yapımız ağır bir darbe daha almıştır. Bu durum Üniversitemize telafisi zor hasarlar verecektir.”